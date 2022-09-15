İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in naaşı halkın ziyaretine açıldı

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin kapalı tabutu, 12.22’de Buckingham Sarayı’ndan başlayan askeri geçit töreniyle parlamento binasındaki Westminster Hall’a taşındı. Burada katafalka konulan Kraliçe Elizabeth’in naaşı, 17.00’da halkın ziyaretine açıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’ndan Westminster Hall’e getirilen Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşı 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni öncesi dün halkın ziyaretine açıldı.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin kapalı tabutu, dün 12.22’de Buckingham Sarayı’ndan başlayan askeri geçit töreniyle parlamento binasındaki Westminster Hall’a taşındı. Burada katafalka konulan Kraliçe Elizabeth’in naaşı, 17.00’da halkın ziyaretine açıldı. Kraliçe’nin tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, Westminster Hall’ün önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı ziyaretçiler, 8 Eylül’de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in tabutunu görebilmek için dün geceden bu yana kuyrukta bekliyor. İngiltere Kraliçesi’nin tabutu, dün İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki St. Giles Katedrali’nden alınarak İngiltere’nin başkenti Londra’ya getirilmişti.

Havaalanından alınan Kraliçe’nin tabutu, daha sonra kortej eşliğinde Buckingham Sarayı’na götürülmüştü.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYGULANACAK

İngiliz hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, Kraliçe’nin tabutunu ziyaret edeceklerin, havalimanlarındaki gibi çok sıkı güvenlikten geçeceği ve kalabalıkların uzun kuyruklara hazırlıklı olması uyarısında bulunmuştu.

Toplu taşımada da uzun kuyruklar ve gecikmelerin yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, “Ziyaretçilerin bekleyeceği kuyruk hareket etmeye devam edeceğinden, insanların oturmak için çok az fırsatı olacak ve muhtemelen bir gece saatlerce ayakta durmaları gerekecek.” denilmişti.

Bu nedenle, ziyaretçilerin, çocukları yanlarında getirmeye karar vermeden önce uyarıları dikkate alması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Ziyaretçilerin yanlarında taşıyabileceği eşyalar konusunda da çok sıkı kuralların olduğuna yer verilen açıklamada, çok küçük ebatlarda bir çantayla giriş yapabileceği, bu çantaların da girişte kontrolden geçirileceği bildirilmişti. Ayrıca, çiçek, mum ve hatıra eşyalarının da ziyaret alanına alınmayacağı belirtilmişti.

Açıklamada, ziyaret esnasında kesinlikle görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyeceğinin de altı çizilmişti.