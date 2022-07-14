banner762
banner815
Göçmenköy’de 4 imza birden
Göçmenköy’de 4 imza birden
79 0
Hem serin hem şifa kaynağı
Hem serin hem şifa kaynağı
12 0
 
Nereye gidiyoruz?
Nereye gidiyoruz?
36 0
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
22 0
Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak
Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak
18 0
Düşündüren bir paylaşım
Düşündüren bir paylaşım
31 0
Bunu da gördük
Bunu da gördük
26 0
banner797

İngiltere Başbakanlığı için ikinci oylama sonuçlandı

banner476

Muhafazakar Parti milletvekillerince yapılan ikinci oylamada Rishi Sunak ve Penny Mordaunt ilk iki sırayı alarak İngiltere Başbakanlığı ve parti liderliği yarışında rakiplerinin önüne geçtiler

banner825
İngiltere Başbakanlığı için ikinci oylama sonuçlandı

Muhafazakar Parti milletvekillerince yapılan ikinci oylamada Rishi Sunak ve Penny Mordaunt ilk iki sırayı alarak İngiltere Başbakanlığı ve parti liderliği yarışında rakiplerinin önüne geçtiler.

Rishi Sunak ve Penny Mordaunt Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere başbakanı olma yarışında rakiplerinin önüne geçtiler.

Muhafazakar milletvekillerinin Perşembe günü yapılan ikinci oylamasında, eski Maliye Bakanı Sunak 101 oy alarak, 83 oyda kalan Mordaunt'un önünde oylamayı bitirdi. Liz Truss ise 64 oy ile üçüncü oldu. Bir sonraki oylama Pazartesi günü yapılacak.

Oylama sonucu her iki adayın da yaz boyunca yapılacak oylamalarda ikinci tura gitme yolunda olduğunu gösterse de tabandan gelecek Muhafazakar Parti üyelerinin yapacağı son seçim yapıldığında resmin hala değişebileceği değerlendiriliyor. Anketler son haftalarda sürpriz bir şekilde hızla yükselen Mordaunt’ın 5 Eylül’de yapılacak seçimlerde Sunak ile sona kalması halinde galip geleceğini gösteriyor.

Bugün yapılan oylamada Başsavcı Suealla Braverman en düşük oyu alan adayın elenmesi kuralı uyarınca yarış dışı kaldı. Braverman’ın destekçilerinin hangi tarafa destek vereceğinin seçim yarışının nasıl sonuçlanacağı konusunda kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.