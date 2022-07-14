İngiltere Başbakanlığı için ikinci oylama sonuçlandı

Muhafazakar Parti milletvekillerince yapılan ikinci oylamada Rishi Sunak ve Penny Mordaunt ilk iki sırayı alarak İngiltere Başbakanlığı ve parti liderliği yarışında rakiplerinin önüne geçtiler

Muhafazakar Parti milletvekillerince yapılan ikinci oylamada Rishi Sunak ve Penny Mordaunt ilk iki sırayı alarak İngiltere Başbakanlığı ve parti liderliği yarışında rakiplerinin önüne geçtiler.

Rishi Sunak ve Penny Mordaunt Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere başbakanı olma yarışında rakiplerinin önüne geçtiler.

Muhafazakar milletvekillerinin Perşembe günü yapılan ikinci oylamasında, eski Maliye Bakanı Sunak 101 oy alarak, 83 oyda kalan Mordaunt'un önünde oylamayı bitirdi. Liz Truss ise 64 oy ile üçüncü oldu. Bir sonraki oylama Pazartesi günü yapılacak.

Oylama sonucu her iki adayın da yaz boyunca yapılacak oylamalarda ikinci tura gitme yolunda olduğunu gösterse de tabandan gelecek Muhafazakar Parti üyelerinin yapacağı son seçim yapıldığında resmin hala değişebileceği değerlendiriliyor. Anketler son haftalarda sürpriz bir şekilde hızla yükselen Mordaunt’ın 5 Eylül’de yapılacak seçimlerde Sunak ile sona kalması halinde galip geleceğini gösteriyor.

Bugün yapılan oylamada Başsavcı Suealla Braverman en düşük oyu alan adayın elenmesi kuralı uyarınca yarış dışı kaldı. Braverman’ın destekçilerinin hangi tarafa destek vereceğinin seçim yarışının nasıl sonuçlanacağı konusunda kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.