İngiliz kadın Kıbrıs tatilinde yılan tarafından ısırıldı

BBC’nin haberine göre, İngiliz bir kadın, Kıbrıs’ta tatil yaptığı sırada1.5 metre uzunluğundaki engerek yılanı tarafından ısırılması sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı

Birmingham’ın Shifnal kasabasında yaşayan Sam West isimli kadın, 40. doğum gününü kutlamak için adada bulunuyordu.

3 Nisan’da Baf bölgesindeki Atlantica Aphrodite Hills isimli otelde bir yoga etkinliğine katılmak üzereyken, sivri burunlu bir engerek tarafından bacağına ısırıldı.

“Yılanı gördüğüm zaman hızlıca tepki gösterme fırsatım olmadan, sol ayak bileğimin hemen üstünden beni ısırdı,” diyen West yılan üzerime sarsılmaya başladım ve bir anda bağırarak tepki verdim.” dedi.

“Bacağım yanıyor ve şiddetli şekilde ağrıyordu, acı aniden olarak ortaya çıktı,” diye ekledi.

Otel personeli hızla yardıma geldi ve onu acil servise götürdü, burada kendisine acil olarak panzehir gerektiği söylendi ve eşiyle birlikte dört gün yoğun bakımda ve bir gün daha başka bir bölümde kalmak zorunda kaldı.

Hastaneden geçen Pazartesi taburcu olan West etrafta dolaşmak için bir tekerlekli sandalye kullanıyor. Tur operatörü TUI, “müşteriye tam destek sağlamak için doğrudan iletişim kurduğunu” belirtti.

Salı günü uçmaya uygun olmadığını söylenen West, eve ne zaman döneceğine dair sigorta şirketinden haber beklediğini aktardı.

