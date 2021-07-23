İklim krizi kaynaklı ilk kıtlık

Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Madagaskar, tarihte sadece iklim krizi nedeniyle ortaya çıkan kıtlıkla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), ülkenin güneyindeki binlerce ailenin açlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulunurken ülkenin son 40 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. 1 milyon 140 binden fazla kişinin gıda güvenliğinden yoksun kaldığı aktarılan ülke ile ilgili WFP İcra Direktörü David Beasley, "Bu savaş veya çatışmadan değil iklim değişikliğinden kaynaklanıyor" dedi.

Madagaskar son 40 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya kalırken, Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı (WFP), ülkenin güneyindeki binlerce ailenin açlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Ülkede, ailelerin birkaç aydır çiğ kırmızı kaktüs meyveleri, yabani yapraklar ve çekirgelerle beslendiği aktarılırken WFP İcra Direktörü David Beasley, gıda dağıtım noktalarına ulaşmak için "saatlerce yürüyen" kadın ve çocuklarla karşılaştığını açıkladı.

Beasley, "Bu kişiler hayatta kalabilecek kadar sağlıklı olanlardı" dedi.

Madagaskar'daki şiddetli kuraklıklar gıda kaynaklarını neredeyse tamamen yok edip toplulukları açlıktan ölmenin eşiğine getirdiği bildirilirken, 1 milyon 140 binden fazla kişinin gıda güvenliğinden yoksun kaldığı aktarıldı.

WPA İcra Direktörü, "Bu savaş veya çatışmadan değil iklim değişikliğinden kaynaklanıyor" dedi.

EKİM’DE İKİ KATINA ÇIKACAK

Dünya Gıda Programı, 14 bin kişinin halihazırda felaket koşullarında yaşadığını belirtirken, Ekim’de bu sayının iki katına çıkacağı uyarısında bulundu.

Beasley, dünyanın bu bölgesinin iklim değişikliğinde hiçbir şekilde payı olmamasına rağmen "en yüksek bedeli ödediğini" ifade etti.

Öte yandan WFP, bir sonraki mahsulsüz sezonda hayat kurtarıcı gıdanın sağlanması için 78 milyon 600 bin dolara (yaklaşık 680 milyon TL) ihtiyaç duyulduğunu belirtirken ülkenin açlık krizini uzun vadede durdurması için sulama sistemlerine, yollara, altyapıya ve çok daha fazlasına gereksinimi olduğunu vurguladı.

YARDIM GÖREVLİLERİ ULAŞAMIYOR

Independent’ın haberinde Madagaskar'daki birçok topluluğun ücra noktalarda olması ve kötü yollar nedeniyle, yardım görevlilerinin belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellediğinin altı çizildi.

WFP, Madagaskar'da 5 yaşın altındaki çocuklarda yetersiz beslenme seviyesinin son 4 ayda neredeyse iki katına çıkarak yüzde 16,5'lik endişe verici düzeye yükseldiğini açıkladı.

En kötü etkilenen bölgeler arasındaki Ambovombe'de nüfusun yüzde 27'si hayati tehlikeyle karşı karşıya kalırken WFP İcra Direktörü David Beasley "Bu, en dayanıklı yardım severi bile gözyaşlarına boğmak için yeterli" dedi.

WFP başkanı geçen hafta, krize karşı acil ve uzun vadeli çözümler belirlemek için Başbakan Christian Ntsay ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.