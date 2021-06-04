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Hindistan varyantı İngiltere’de ‘baskın tip koronavirüs' haline geldi

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Hindistan varyantı İngiltere’de ‘baskın tip koronavirüs' haline geldi

İngiltere’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Birimi (PHE), Hindistan varyantının ülkede baskın koronavirüs tipi haline geldiğini açıkladı.

PHE’nin açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Delta” olarak adlandırılan Hindistan varyantının, “Alfa” olarak adlandırılan İngiltere varyantını geride bıraktığı ve daha yüksek hastane yatışlarına yol açtığı ifade edildi.

Bunun ilk bulgularla ortaya çıkan bir sonuç olduğunun altını çizen PHE, daha güvenilir bir sonuç için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu aktardı.

İngiltere Kamu Sağlığı Ajansı CEO’su Dr. Jenny Harries, Delta varyanta karşı herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.
 

Harries, “Varyantlarla mücadele etmenin yolu, bir bütün olarak Covid-19’la mücadele etmekten geçiyor” diye konuştu.

Öte yandan ülkede günlük vaka sayısı 27 Mart’tan beri ilk kez en yüksek seviyelere ulaştı.

Açıklanan resmi verilere göre ülkede son 24 saatte 5 bin 274 yeni koronavirüs vakası bildirildi. 110 kişi hastaneye kaldırılırken, son 28 gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıkan 18 kişi de hayatını kaybetti.

En çok ülkenin kuzey batısı etkilendi

PHE, İngiltere’nin kuzey batısının varyanttan en çok etkilenen bölge olduğunu söyledi.

Bolton kentinde delta varyantı görülen vaka sayısı geçtiğimiz hafta 795 artarak, 2 bin 149’a yükseldi. Blackburn ve Darwen kentlerinde ise yaklaşık iki kat artarak toplamda 724’e yükseldi.

Ancak bilim insanları, Bolton’daki bulaşma oranının düşme eğilimi gösterdiğini ve alınan önlemlerin başarılı olduğuna dair güçlü işaretler olduğunu belirtti.

İngiltere ve İskoçya’dan yapılan ilk analizlere göre, Delta varyantının bulaştığı kişilerin hastane yatışı olasılığının iki kat daha fazla olabileceği düşünülüyor.

PHE ise analizlerin sağlıklı sonuçlar vermesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

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