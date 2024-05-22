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Hindistan'da yolcu uçağı flamingo sürüsüne çarptı

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Hindistan'ın Mumbai kentinde Emirates Hava Yollarına ait uçağın flamingo sürüsüne çarpması sonucu 36 kuşun öldüğü belirtildi.

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Hindistan'da yolcu uçağı flamingo sürüsüne çarptı
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Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer flamingo sürüsüne çarpan Emirates Hava Yollarına ait yolcu uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde meydana gelen kazada 36 flamingonun öldüğü belirtildi.

Öte yandan kazada "hafif hasar" alan uçağın 310 yolcusuyla güvenli şekilde iniş yaptığı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, çevre uzmanları bölgede yapılan elektrik hatlarının kuşların yönlerini kaybetmesine yol açtığını ve kazanın bu sebeple meydana geldiğini öne sürdü.

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