Her 10 kişiden 1’i sigarayı bırakmak için harekete geçti

Dünya genelinde 1 milyardan fazla yetişkin sigara kullanıma devam ederken, yaklaşık 100 milyon kişi sigarayı bırakmak için alternatif metotları kullanmaya başladı

Akciğer kanseri riski biyobelirtecinde dikkate değer düşüş gözlendi.

Beyaz kan hücresi sayısında, kardiyovasküler hastalık riskinin (CVD) göstergesi olan inflamatuar ve diğer sigara ile bağlantılı hastalık belirteçlerinde dikkate değer düşüş gözlendi.

Düşük KVH riski ile ilişkili HDL kolesterolde iyileşme,

Akciğer sağlığının iki temel göstergesinde iyileştirmeler,

CVD ve hipertansiyon gibi sigarayla ilgili çeşitli hastalıklarda rol oynayan bir süreç olan oksidatif stress göstergelerinde iyileşme görüldü.

Varşova’da düzenlenen Küresel Tütün ve Nikotin Forumu’nda (GTNF) dünya genelinde sigara kullanan yetişkin sayısının 1 milyarı aştığına dikkat çekildi. 100 milyon kişinin de sigarayı bırakmak amacıyla riski azaltılmış tütün ve nikotin ürünlerine geçtiği açıklandı. Kamu otoritelerinin daha düşük riskli ürünlere geçişi destekleyen ‘tütün zararının azaltılması’ (Tobacco Harm Reduction, “THR”) programları sebebiyle 100 milyon kişinin sigara yerine elektronik sigara ve tütün ısıtmalı ürünlere yöneldiği kaydedildi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan BAT Bilimsel Araştırmalar Direktörü David O'Reilly, “Endüstri olarak daha sağlam bilimsel verilere ve kanıta dayalı politikalara ihtiyacımız var. Tütünün neden olabileceği zararın farkındayız. Önceliğimiz yetişkinlerin sigara kullanmaya başlamaması ya da bırakması ama çeşitli nedenle bırakmak istemeyen tüketiciler için yeni nesil ürünlerle insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri azaltmak’’ dedi.Elektronik sigaralar son 20 yıldır ticari olarak ulaşılabilir durumdayken THP ürünleri çok daha kısa süredir bulunduğu pazarlarda insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için 50’den fazla ülkede satılıyor. Internal and Emergency Medicine dergisi de geçtiğimiz günlerde BAT’nin yeni kategori ürünlerle ilgili araştırma sonuçlarını yayınladı. Araştırma sonuçlarına göre sigaraya alternatif ürünlerin, kullanıcılardaki sonuçları şu şekilde: