Eski bir kameraman olan Richard Brock, Shropshire Tepeleri'nde katıldığı hazine avında ülkenin en büyük altın külçesini buldu



Brock, 67 yaşında ve iki çocuk babası olan bir emekli kameraman. Geçen yılın mayıs ayında, ShropshireTepeleri'ndeki özel tarım arazilerini aramak için Somerset'teki evinden üç buçuk saatlik bir yolculuk yaptı. Brock, bu hazine avı gezisine geç kalmış olmanın endişesiyle oraya vardığında diğer katılımcıların en iyi eşyaları topladığını düşündü. Ancak sadece yirmi dakika sonra, Brock tahminen 30 bin pound değerindeki İngiltere'nin şimdiye kadar bulunan en büyük

Brock, "Aslında olayı kaçırdığımı düşündüm, yaklaşık bir saat geç gelmiştim. Orada herkesin güncel donanımları vardı ve ben de üç eski makineyle uğraştım. İlk başta, ekranı solmakta olan bu yedek dedektörle birlikte birkaç paslı eski çadır kazığı buldum. Ancak toprağı yalnızca 20 dakika taradıktan sonra bu külçeyi buldum. Bu da hangi ekipmanı kullandığınızın gerçekten önemli olmadığını gösteriyor" dedi.

Brock, dürüst davranarak bulduğu külçeyi diğerlerine gösterdiğini belirtti: "Arazi sahibi, kazıyı düzenleyen kişi ve çevremdeki diğer dedektör uzmanları bu külçeye bakmaya çalışırken başka bir şey arayamazdım."

Altın külçesinin nasıl oraya ulaştığı bilinmiyor. Daha önce Galler'de 97,12 gram ağırlığında bir altın külçesi bulunmuştu ve İskoçya'da da 121,3 gram ağırlığında bir altın külçesi keşfedilmişti, ancak bu külçenin İngiltere'de şimdiye kadar bulunan en büyük olduğuna inanılıyor.

Külçe için düzenlenen açık artırma önümüzdeki ay sona erecek ve müzayedeci MullockJones, "Çarpıcı bir altın külçesi elde etmek nadir bir fırsat" diyor ve pek çok kişinin ilgileneceğini tahmin ediyor. Jones, külçenin 30 bin ile 40 bin pound arasında bir getiri sağlayabileceğini tahmin ediyor. Brock ise geliri arazi sahibiyle paylaşmayı planlıyor.

Eski bir kameraman olan Richard Brock, 35 yıldır metal dedektörüyle uğraşırken sonunda büyük keşfini gerçekleştirdi. Brock, ShropshireTepeleri'nde katıldığı hazine avında ülkenin en büyük altın külçesini buldu.Brock, 67 yaşında ve iki çocuk babası olan bir emekli kameraman. Geçen yılın mayıs ayında, ShropshireTepeleri'ndeki özel tarım arazilerini aramak için Somerset'teki evinden üç buçuk saatlik bir yolculuk yaptı. Brock, bu hazine avı gezisine geç kalmış olmanın endişesiyle oraya vardığında diğer katılımcıların en iyi eşyaları topladığını düşündü. Ancak sadece yirmi dakika sonra, Brock tahminen 30 bin pound değerindeki İngiltere'nin şimdiye kadar bulunan en büyük altın külçe sini keşfetti. Bu külçe, 64,8 gram ağırlığındaydı ve önceki rekoru olan 54 gramdan çok daha büyüktü.Brock, "Aslında olayı kaçırdığımı düşündüm, yaklaşık bir saat geç gelmiştim. Orada herkesin güncel donanımları vardı ve ben de üç eski makineyle uğraştım. İlk başta, ekranı solmakta olan bu yedek dedektörle birlikte birkaç paslı eski çadır kazığı buldum. Ancak toprağı yalnızca 20 dakika taradıktan sonra bu külçeyi buldum. Bu da hangi ekipmanı kullandığınızın gerçekten önemli olmadığını gösteriyor" dedi.Brock, dürüst davranarak bulduğu külçeyi diğerlerine gösterdiğini belirtti: "Arazi sahibi, kazıyı düzenleyen kişi ve çevremdeki diğer dedektör uzmanları bu külçeye bakmaya çalışırken başka bir şey arayamazdım."Altın külçesinin nasıl oraya ulaştığı bilinmiyor. Daha önce Galler'de 97,12 gram ağırlığında bir altın külçesi bulunmuştu ve İskoçya'da da 121,3 gram ağırlığında bir altın külçesi keşfedilmişti, ancak bu külçenin İngiltere'de şimdiye kadar bulunan en büyük olduğuna inanılıyor.Külçe için düzenlenen açık artırma önümüzdeki ay sona erecek ve müzayedeci MullockJones, "Çarpıcı bir altın külçesi elde etmek nadir bir fırsat" diyor ve pek çok kişinin ilgileneceğini tahmin ediyor. Jones, külçenin 30 bin ile 40 bin pound arasında bir getiri sağlayabileceğini tahmin ediyor. Brock ise geliri arazi sahibiyle paylaşmayı planlıyor.