Hastane bahçesi mezarlığa döndü

İsrail’in saldırıları sonucu Gazze'de en az 179 cenazenin gömüldüğü belirtilen Şifa Hastanesinin bahçesi mezarlığa dönüşmüş durumda. Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren hastane kalmadı

İsrail'in saldırıları ve kuşatması Gazze'de sağlık hizmetine büyük darbe vurdu.Bölgenin kuzeyindeki hastaneler hizmet veremiyor. En az 179 cenazenin gömüldüğü belirtilen Şifa Hastanesinin bahçesi mezarlığa dönüşmüş durumda.Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren hastane kalmadı.Özellikle de bölgenin en büyük hastanesi Şifa'da insani durum her geçen gün ağırlaşıyor.Hastanede elektrik olmadığı için yenidoğan servisinin çalışması durdu.Bebeklerin üşümemeleri için folyoya sarıldığı ve sıcak suyun yanına konuldukları belirtiliyor.Hastanede nakil için kan yok, diyaliz birimi çalışmıyor.Hastane, artık bir hastane olarak hizmet vermekten çok uzak. Bahçesi de toplu mezara dönüşmüş durumda.100'ü aşkın kişinin cansız bedeninin gömüldüğü belirtiliyor.İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarının "savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini" belirtiyor.Elektrik kesintisi ve yakıtın tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kalan bir başka hastane de Kudüs.Hastaların ve sağlık personelinin tahliyesi için konvoy gönderilse de Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle konvoyun bölgeye giremediğini duyurdu.Söz konusu konvoy ilerleyebilmek için hastane çevresindeki saldırıların durmasını bekledi.İsrail ordusuysa Hamas'ın elindeki rehinelerin Gazze'deki Rantisi çocuk hastanesinde tutulduğunu iddia etti.