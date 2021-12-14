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Haiti'de akaryakıt kamyonu patladı: En az 50 can kaybı

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Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patladığı açıklandı. AFP, olayda ilk belirlemelere göre 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Haiti'de akaryakıt kamyonu patladı: En az 50 can kaybı
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Karayip Denizi'nde yer alan bir ada ülkesi olan Haiti'de akaryakıt kamyonunda patlama meydana geldi. 

Cap-Haitien kentinde meydana gelen patlamada tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haiti Başbakanı Henry, "Gelen rapora göre Cap-Haitien'de yakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 40'a yakın kişi hayatını kaybetti ve düzinelerce yaralı var. Söz konusu olayı üzüntüyle karşıladım. Bu olaydan etkilenen herkese ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum" dedi.

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