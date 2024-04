Geride büyük bir yıkım kaldı

İsrail, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan ardında büyük bir yıkım bırakarak çekildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı sakinleri, İsrail'in, 52 saat süren saldırıların ardından geride büyük bir yıkım bırakarak buradan çekildiğini belirtti.

İsrail'in geri çekilmesinin ardından günün ilk saatleriyle birlikte kampın yaşanmaz hale geldiği görüldü.

Kampın altyapısında ve yapılarda ciddi hasarın yanı sıra 14 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olan saldırılar, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ve Nablus şehirlerini birbirine bağlayan Nur Şems Mülteci Kampı'nın bitişiğindeki ana yolda da yıkıma yol açtı.

Binaların tamamı ya da bir kısmının yıkıldığı, duvarlarda kurşun izlerinin görüldüğü Menşiye Mahallesi ise en şiddetli çatışmalara sahne oldu.

"BULDOZERLER HER YERİ YIKTI"

Filistinli Semira Usacı (79), "İsrail ordusuna ait buldozerler mahalleye girdi, içlerinde sakinleri olmasına rağmen her yönden evleri hedef almaya başladı, her şeyi yerle bir etti." dedi.

Mahalledeki evlere düzenlenen kundaklamada, evinin kısmi şekilde zarar gördüğünü belirten Usacı, evi tamamen yanmadığı için Allah'a şükretti.

Usacı, "Silahlı kişilerle çatışma olmamasına rağmen İsrail askerleri evlere rastgele ateş açtı. Evlerin camları kırıldı, tüm duvarlar kurşun izleriyle doldu." diye konuştu.

Filistinli Velid Şafii (49) ise mahalleye baskın düzenlenip kuşatma altına alınması, İsrail ordusuna ait buldozerlerle girilip evlerin hedef alınması karşısında şaşırdıklarını ifade etti.

İsrail askerlerinin, evine baskın düzenlediğini, içerisindekileri kullanılmaz hale getirdiğini belirten Şafii, "Pek çok ev patlatıldı, içerisindekiler tahrip edildi. Bunlar intikam eyleminden başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun kampta gerçekleştirdiği askeri operasyonların, bölgeyi "yaşanmaz bir yer haline getirmeyi" amaçladığına işaret eden Şafii, şunları söyledi:

"İşgal eden biz değiliz, onlar kampa geldiler ve her şeyi yok ettiler, çok sayıda kişiyi öldürdüler ya da yaraladılar. Bizim de evimizi, namusumuzu savunma hakkımız var."