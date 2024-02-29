Gazze’de çocuklar açlıktan ölmeye başladı

İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırısı altında olan ve insani yardım girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde çocuklar açlıktan ölmeye başladı

İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürmesi ve insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle insani bir felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde son günlerde 4 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, düzenlediği basın toplantısında hastanedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastanede hastaları kurtarmak için yakıt yardımı çağrısını yineleyen Ebu Safiye, "Yakıt eksikliği nedeniyle hastane bugün itibarıyla hizmet dışı kalıyor" dedi.

Ebu Safiye, hastanedeki yakıt, ilaç ve gıda eksikliği sebebiyle hastaların öldüğüne dikkati çekerek, "Hastanede son günlerde yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle 4 çocuk hayatını kaybetti. Hastanenin hizmet dışı kalması binlerce kişiyi sağlık hizmeti alma hakkından yoksun bırakacak" ifadesini kullandı.

HASTANEDE CERRAHİ OPERASYONLAR DURDU

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiye, daha önce, yetersiz imkanlar nedeniyle hastanede cerrahi operasyonların tamamen durduğunu açıklamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kemal Advan Hastanesine yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) sebebiyle hayati tehlikesi bulunan çok sayıda bebeğin getirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, hastanedeki 2 bebeğin yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

