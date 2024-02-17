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Gazze’de bilanço ağırlaşıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı en az 28 bin 775’e, yaralı sayısı ise 68 bin 552’ye yükseldi

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Gazze’de bilanço ağırlaşıyor
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İsrail, 133 gündür Gazze Şeridi’nde Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 29 bine yaklaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 112 kişi öldü, 157 kişi ise yaralandı.
Açıklamada, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 775’e, yaralı sayısının ise 68 bin 552’ye yükseldiği belirtildi. Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.
 
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