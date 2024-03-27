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Gazze yine sürgün

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Gazze yine sürgün
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İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemesinin ve hastane sakinleri ile çevrede oturanları göçe zorlamasının ardından bölgede yaşayan Filistinliler, güneye göç etmeye devam ediyor. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentine gitmeye çalışan Filistinliler, Gazze Vadisi olarak bilinen bölgeden geçti.
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