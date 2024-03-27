Gazze yine sürgün

İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemesinin ve hastane sakinleri ile çevrede oturanları göçe zorlamasının ardından bölgede yaşayan Filistinliler, güneye göç etmeye devam ediyor. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentine gitmeye çalışan Filistinliler, Gazze Vadisi olarak bilinen bölgeden geçti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.