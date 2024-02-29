Gazze'de 'yaşamanın' yükü de çocuklarda.

Gazze'de 11 yaşındaki Muhammed Zurub, bir yandan bebek kardeşiyle ilgileniyor diğer yandan ailesinin su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için saatlerce kuyruklarda bekliyor

Gazze'de çocuklar, ailelerine destek olmak için mücadele veriyor.İsrail ordusunun Gazze'ye aylardır devam eden saldırıları nedeniyle Han Yunus'taki evlerini terk ederek Refah'a sığınan Zurub ailesi, su, gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele veriyor.Ailenin en büyük çocuğu 11 yaşındaki Muhammed Zurub, küçük yaşına rağmen bu mücadelede her gün aktif rol oynuyor.Zurub, bir yandan bebek kardeşiyle ilgileniyor diğer yandan ise ailesinin su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için uzun saatler boyunca dağıtım kuyruklarına giriyor.