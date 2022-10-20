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Flört uygulamasında tanıştığı adamı öldürüp, yedi

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ABD'nin Michigan eyaletinde 52 yaşındaki Mark Latunski, internetten tanıştığı 25 yaşındaki Kevin Bacon'ı vahşice öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin detayları ise infial yarattı

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Flört uygulamasında tanıştığı adamı öldürüp, yedi

ABD’nin Michigan eyaletinden 52 yaşındaki Mark Latunski Grindr isimli çöpçatanlık uygulamasında tanıştığı Kevin Bacon’u vahşice katletmekten suçlu bulundu.

 

Latunski, geçtiğimiz ay mahkemede, 25 yaşındaki Kevin Bacon’ı bir arkadaşlık uygulamasında tanıştıktan sonra aralık 2019’da öldürdüğünü itiraf etmişti. Latunski’nin cezası ise dün verilen kararla kesinleşti.

Kevin Bacon

Mahkeme belgelerine göre, 2019 yılında işlenen cinayetin korkunç detayları da ortaya çıktı. İkilinin bir arkadaşlık uygulamasında tanıştıktan sonra Latunski’nin evine geldiği açıklandı. Daha sonra Latunski, Bacon’a saldırdı ve onu sırtından bıçakladı. Cesedini evin bodrumuna götürürken bir ip yardımıyla tavana astı. Daha sonra ise testislerini çıkararak mutfağa götürdü ve pişirdi…

CESET PARÇALARINI PİŞİRİP YEMİŞ

Cinayet sırasında Latunski’nin ayrıca Bacon’ın cesedinden parçalar aldığını ve bunları pişirip yediği de kayıtlarda yer aldı.

Mark Latunski

Latunski’nin Bacon’un kayıp olarak bildirilmesinden dört gün sonra kolluk kuvvetleri tarafından ziyaret edildiğini ve ceset hala bodrumda asılı olmasına rağmen memurların evine girmesine izin verdiği de açıklandı.

“AKIL HASTALIĞI VAR” DEMİŞTİ

Shiawassee İlçe Yargıcı Matthew Stewart kararı açıklarken, “Mahkeme bunun hesaplanarak işlenmiş bir suç olduğunu tespit etti. Kevin Bacon’ın ölümü Mark Latunski’nin tasarımıydı.” ifadelerinde bulunurken, ömür boyu müebbet cezasını onadı.

Daha önce Latunski suçsuz olduğunu savunmuş, avukatı da akıl hastalığı geçmişine dayanan bir savunma yapmıştı. Ancak bu iddialar hakim tarafından kabul edilmedi.

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