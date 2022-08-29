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Eylemcilerin karşısına geçip kebap yiyen adam, vegan kadını çıldırttı

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New York'ta vegan bir grup, hayvan deneyleri yapan ünlü markaların önünde eylemlerini gerçekleştirirken Amerikalı bir vatandaş, vegan grubun karşısına geçip şiş kebap yedi. Grupta bulunan genç kadın sinir krizi geçirirken o anlar kameraya yansıdı.

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Eylemcilerin karşısına geçip kebap yiyen adam, vegan kadını çıldırttı

 

ABD'nin New York şehrinde skandal bir olay yaşandı. Hayvanların kesilmesini istemeyen vegan aktivistler pankart ve megafonlarla protesto düzenleyip seslerini duyurmaya çalıştı.

KARŞILARINDA KEBAP YEDİ

Elinde kebapla gruba yaklaşan bir Amerikalı ise dikkat çeken hareketlere imza attı. Şahıs, vegan aktivistlerin karşısına geçip şiş kebap yedi. Bunun üzerine şiş kebap yiyen vatandaş, büyük bir tepkiye maruz kaldı. Vegan gruptan bir kişi şiş kebap yiyen kişiye sitemde bulundu.

Eylemcilerin karşısına geçip kebap yiyen adam, vegan kadını çıldırttı - Son Dakika

"KAN YÜZÜNE BULAŞTI"

Sinir krizi geçiren aktivist, karşısında şiş kebap yiyen kişiye şu sözleri söyledi: "Hayvanları öldürmek sana iyi hissettiriyor. Kan yüzüne bulaştı."

"ET YEMEK SENİ İYİ HİSSETTİRİYOR"

Amerikalı vatandaş, vegan grubun önünde yemek yemeye devam etti. Ancak vatandaş veganların karşısında et yedikçe aktivistler deliye döndü. Tepki gösteren aktivist, "Et yiyorsun. Ellerinde kan var. Bu seni iyi hissettiriyor." ifadeleriyle tepkisini sürdürdü. Şahıs ise bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Vegan eylemcilerin protestosunu şiş kebap yiyerek böldü! Eylemcileri çıldırttı - Mynet trend

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Twitter'dan paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorum geldi. Paylaşılan video sosyal medyayı ikiye böldü.

Yorumlar arasında en dikkat çeken şunlar oldu:

Eylem yapan vegan aktivistin karşısına geçip şiş kebap yedi

Eylem yapan vegan aktivistin karşısına geçip şiş kebap yedi

Eylem yapan vegan aktivistin karşısına geçip şiş kebap yedi

Bu kadarı pes dedirtti! New York'ta bir vatandaş eylem yapan vegan aktivistlerin karşısına geçip şiş kebap yedi

Bu kadarı pes dedirtti! New York'ta bir vatandaş eylem yapan vegan aktivistlerin karşısına geçip şiş kebap yedi

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