Hasan Akar Gülgün Süt Düzova'da

BTM 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Mehmet Betmezoğlu başkanlığındaki Gülgün Süt Düzova takımı, tecrübeli kanat forvet oyuncusu Hasan Akar'ı teknik direktör Fırat Özakıncı'nın raporu doğrultusunda kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Demirhan forması giyen yeteneKli oyuncu yeni sezonda Gülgün Süt Düzova'nın başarısı için ter dökecek.