banner583
banner590
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
7 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
8 0
 
AB’den iki devlet formülüne ret
AB’den iki devlet formülüne ret
7 0
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
19 0
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
14 0
Efsane Devam Ediyor
Efsane Devam Ediyor
21 0
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
56 0
banner529
banner570

Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar kovid-19 aşısı olacak

banner476

Sağlık Bakanlığı Danışmanı Muluken Yohannes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki aşı sürecinin planlanması için bir komitenin oluşturulduğunu bildirdi.

Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar kovid-19 aşısı olacak
banner601

Yohannes, "Etiyopya'da 2021'in sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sinin aşılanması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Aşılama sürecinin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yürütüleceğini söyleyen Yohannes, Dünya Bankasından da yaklaşık 400 bin dolar fon talep edildiğini kaydetti.

Yohannes, "Eğer fon onaylanırsa, mart ya da nisan ayında 42 milyon doz aşı ithal edeceğiz." dedi.

Nüfusu yaklaşık 110 milyon olan Etiyopya'da 137 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edildi, 2 bin 93 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.