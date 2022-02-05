banner762
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
47 0
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
13 0
 
20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
7 0
Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı
Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı
13 0
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
13 0
Vatandaş et yiyemez oldu
Vatandaş et yiyemez oldu
51 0
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
16 0
banner797

Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı

banner476

Gönderi kaldırılmadan önce yaklaşık 900 liralık yüksek teklife kadar ulaştı

banner714
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı


 
İrlandalı bir kadın, balığa gitmek için onu çocuklarıyla birlikte evde yalnız bırakan eşini bir müzayede sitesinde “satılığa çıkardı”.
Eşi John ve iki çocuğuyla Yeni Zelanda’da yaşayan LindaMcAlister, John’un “yemek ve su verildiği sürece sadık kalacağını” belirtti.
McAlister, Yeni Zelanda’daki eBay tarzı site TradeMe’ye koyduğu ilanda John’un 1,85 boyunda, 37 yaşında, “avcı ve balıkçı bir tip” olduğunu ve sığır çiftçiliği yaptığını söyledi.
McAlister, John’un “yeni ortamlarda kaygılanabildiğini ama kendini yatıştırmada özellikle başarılı olduğunu” yazdı. İlan şöyle devam etti:
Satış nihaidir, iade veya değişim yapılmaz.
2019’da İrlanda’da evlenen çiftin iki erkek çocuğu var: 4 yaşındaki Colt ve 6 yaşındaki Ryder.
Şimdi Rangitīkei’de yaşayan McAlister, okulun tatil olduğu günlerde balığa giden John’u açık artırmaya çıkarmaya karar verdi.
Stuff’a konuşan McAlister, tatil boyunca çocukların yatma saatlerinin “giderek daha geçe kaydığını” ve bunun da onu “çılgına” çevirdiğini söyledi.
İlanda eşinin “iyi eğitildiğini” ve “birkaç eski sahibi” olduğunu da yazan McAlister, ayrıca John’u “yakalaması zor” ama “seyahatlerle arası iyi” olarak tanımladı.
McAlister, “iyi para edeceğinden emin” olan eşinin bu ilanı “hevesle” takip ettiğini de ekledi.
Açık artırma, sitenin şartlar ve koşullarına aykırı olduğu için TradeMe tarafından kaldırılmadan önce 100 Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 900 TL) ulaştı.
TradeMe’nin politika ve uyumluluk müdürü James Ryan, açık artırma sitesinde hatırladığı kadarıyla ilk kez birinin eşini satılığa çıkardığını söyledi.
Stuff’a konuşan Ryan, “Yeni Zelandalıların eğlendiğini görmeyi sevsek de nihayetinde bizim önceliğimiz tüm üyelerimizin internet sitemizde harika bir deneyim yaşamasını sağlamak” dedi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.