Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı

Gönderi kaldırılmadan önce yaklaşık 900 liralık yüksek teklife kadar ulaştı







İrlandalı bir kadın, balığa gitmek için onu çocuklarıyla birlikte evde yalnız bırakan eşini bir müzayede sitesinde “satılığa çıkardı”.

Eşi John ve iki çocuğuyla Yeni Zelanda’da yaşayan LindaMcAlister, John’un “yemek ve su verildiği sürece sadık kalacağını” belirtti.

McAlister, Yeni Zelanda’daki eBay tarzı site TradeMe’ye koyduğu ilanda John’un 1,85 boyunda, 37 yaşında, “avcı ve balıkçı bir tip” olduğunu ve sığır çiftçiliği yaptığını söyledi.

McAlister, John’un “yeni ortamlarda kaygılanabildiğini ama kendini yatıştırmada özellikle başarılı olduğunu” yazdı. İlan şöyle devam etti:

Satış nihaidir, iade veya değişim yapılmaz.

2019’da İrlanda’da evlenen çiftin iki erkek çocuğu var: 4 yaşındaki Colt ve 6 yaşındaki Ryder.

Şimdi Rangitīkei’de yaşayan McAlister, okulun tatil olduğu günlerde balığa giden John’u açık artırmaya çıkarmaya karar verdi.

Stuff’a konuşan McAlister, tatil boyunca çocukların yatma saatlerinin “giderek daha geçe kaydığını” ve bunun da onu “çılgına” çevirdiğini söyledi.

İlanda eşinin “iyi eğitildiğini” ve “birkaç eski sahibi” olduğunu da yazan McAlister, ayrıca John’u “yakalaması zor” ama “seyahatlerle arası iyi” olarak tanımladı.

McAlister, “iyi para edeceğinden emin” olan eşinin bu ilanı “hevesle” takip ettiğini de ekledi.

Açık artırma, sitenin şartlar ve koşullarına aykırı olduğu için TradeMe tarafından kaldırılmadan önce 100 Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 900 TL) ulaştı.

TradeMe’nin politika ve uyumluluk müdürü James Ryan, açık artırma sitesinde hatırladığı kadarıyla ilk kez birinin eşini satılığa çıkardığını söyledi.

Stuff’a konuşan Ryan, “Yeni Zelandalıların eğlendiğini görmeyi sevsek de nihayetinde bizim önceliğimiz tüm üyelerimizin internet sitemizde harika bir deneyim yaşamasını sağlamak” dedi.



