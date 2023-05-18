“Erdoğan kazanırsa finansal kriz yaşanacak”

Kriz kahini ve 'Doktor Kıyamet' olarak bilinen ABD'li ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda Türkiye'nin tam teşekküllü bir finansal kriz yaşayacağı uyarısında bulundu



Roubini, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda “Erdoğan cumhurbaşkanlığını kazanırsa Türkiye tam teşekküllü bir kur krizi ve finansal krizi yaşayacak” uyarısında bulundu.

Merkez Bankası’nın (TCMB) net rezervinin eksi 60 milyar

Yüksek enflasyona rağmen seçim öncesinde düşük faiz politikasında ısrar eden ve ithalatla birlikte cari açığı patlatan hükümet, TCMB’nin rezervlerinin de hızla gerilemesine neden oldu.

Yılbaşından 5 Mayıs'a kadar olan dönemde brüt rezerv 14,7 milyar dolar, net rezerv 20,8 milyar dolar, swap hariç net rezerv 10 milyar dolar azaldı. 5-15 Mayıs arasındaki dönemde rezervde 10 milyar dolarlık daha düşüş olduğu tahmin ediliyor.

Swap ve Hazine döviz mevduatı hariç TCMB'nin net döviz pozisyonu ise 10 Mayıs'ta -72,7 milyar dolarla tarihi dibe geriledi.

Yüksek enflasyon nedeniyle yurt içinde artan

3 Mart-5 Mayıs dönemindeki dokuz haftada bankanın brüt altın rezervi 146,5 ton düşüşle 697,5 tona, swap dahil net altın rezervi 137,2 ton düşüşle 476,2 tona, swap hariç net altın rezervi ise 133,2 ton düşüşle 425,2 tona geriledi.

2008 finansal krizini tahmin ettiği için ‘kriz kahini' olarak anılan ABD ’li ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.Roubini, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda “Erdoğan cumhurbaşkanlığını kazanırsa Türkiye tam teşekküllü bir kur krizi ve finansal krizi yaşayacak” uyarısında bulundu.Merkez Bankası’nın (TCMB) net rezervinin eksi 60 milyar dolar seviyesinde olduğuna ve cari işlemler açığının arttığına ve enflasyonun kontrolden çıktığına işaret eden ABD’li profesör, “Sermaye kontrolü bu tren kazasını ancak geciktirebilir” dedi.Yüksek enflasyona rağmen seçim öncesinde düşük faiz politikasında ısrar eden ve ithalatla birlikte cari açığı patlatan hükümet, TCMB’nin rezervlerinin de hızla gerilemesine neden oldu.Yılbaşından 5 Mayıs'a kadar olan dönemde brüt rezerv 14,7 milyar dolar, net rezerv 20,8 milyar dolar, swap hariç net rezerv 10 milyar dolar azaldı. 5-15 Mayıs arasındaki dönemde rezervde 10 milyar dolarlık daha düşüş olduğu tahmin ediliyor.Swap ve Hazine döviz mevduatı hariç TCMB'nin net döviz pozisyonu ise 10 Mayıs'ta -72,7 milyar dolarla tarihi dibe geriledi.Yüksek enflasyon nedeniyle yurt içinde artan altın talebi de seçim öncesinde TCMB’nin kasasından satılan altınlarla karşılandı.3 Mart-5 Mayıs dönemindeki dokuz haftada bankanın brüt altın rezervi 146,5 ton düşüşle 697,5 tona, swap dahil net altın rezervi 137,2 ton düşüşle 476,2 tona, swap hariç net altın rezervi ise 133,2 ton düşüşle 425,2 tona geriledi.