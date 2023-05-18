Yabancı gırgır tekneleri denizlerimizi mesken tuttu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı tekneyle balık avlayarak geçimini sağlayan vatandaşlarımız, son günlerde yine denizlerimizde Türkiye’den gelen gırgır teknelerinin dolaştığını iddia ederek bu konudaki isyanlarını bizlerle paylaştılar.

Bize gönderdikleri bir deniz radar fotoğrafıyla ülkemiz denizlerinde bulunan yabancı balık avlayan tekneleri göstererek “Denizlerimizde 54 adet Gırgır tekne duruyor. Neredesiniz av koruma?” diyerek bu yabancı teknelerin nereden bu hakkı bulduğunu sorguladılar.

Ülkemiz denizlerinde her gün azalan balık popülasyonun sebeplerinden birinin bu gibi izinsiz balık avı yapan gırgır tekneleriyle balık avlayan yabancılar olduğunu savunan balıkçı vatandaşlarımız, buna artık dur demenin zamanı geldiğini ifade ettiler.

