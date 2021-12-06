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“Elektrikli otomobile dönüş 500 bin kişiyi işinden edebilir”

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Avrupa Otomobil Tedarikçileri Birliği’ne göre, İçten yanmalı motorlu otomobiller 2035 yılına kadar yasaklanırsa, yarım milyon kişi işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak

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“Elektrikli otomobile dönüş 500 bin kişiyi işinden edebilir”
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Avrupa Otomobil Tedarikçileri Birliği’ne (CLEPA) göre, Avrupa Birliği’nin (AB) içten yanmalı motorlu otomobilleri 2035 yılına kadar yasaklamaya yönelik planı başarılı olursa, yarım milyon kişi işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak. Bu açıklama, Birlik’in emisyonsuz teknolojiye hızlı geçişin bedelleri konusunda bir dizi uyarısının son halkasını oluşturdu.

Avrupa Otomobil Tedarikçileri Birliği için hazırlanan ve yaklaşık 100 firmayı kapsayan ankete göre, bu 501 binlik iş pozisyonunun üçte ikisinden fazlası, söz konusu tarih olan 2035’ten beş yıl önce ortadan kalkacak. Bu durum, yoğun işsizliğin getirdiği “sosyal ve ekonomik etkilerin” hafifletilmesini daha zor hale getirecek.

Ancak PwC tarafından düzenlenen bu anket, elektrikli araç imalatında 226 bin yeni istihdam yaratılacağını da ortaya çıkardı ve bunun sonucu, iş kayıpları, uzun bir süre sonra, yaklaşık 275 bine inecek.

Avrupa Komisyonu bu yılın başında, yeni otomobillerden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını 2035 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmaya yönelik niyetini beyan etmişti. Buna göre, fosil yakıtlı araçların satışı 2035 yılından sonra yasaklanacak.

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