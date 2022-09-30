Dünyanın gözü kulağı burada: Putin 4 bölgenin ilhakını açıkladı

Dünyanın gözü kulağı bugün, Ukrayna'da referandum yapılan 4 bölgenin Rusya'ya geçmek için yapacağı katılım anlaşmasına ve resmi törene çevrilirken, Rus lider Putin yaptığı açıklamayla Ukrayna'dan dört bölgenin ilhakını duyurdu.





Rusya, Ukrayna'daki dört bölgenin referandumda aldığı “Rusya’ya bağlanma” kararını bugün törenle resmen ilan etmeye hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri dün akşam imzalamıştı.



Dünyanın gözü kulağı bugün Moskova’dan gelen haberlere çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un Rusya’ya resmi katılımını açıkladı.

Bu açıklama ve tören ile Ukrayna’nın yüzde 15’i fiilen 7 aydan uzun süredir ülkedeki işgali sürdüren Rusya’nın kontrolüne geçmiş sayılacak.



Putin, dört kentin Rusya’ya katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Dört yeni bölge kararını vermiştir. Bu görüldüğü üzere milyonların tercihidir. Bu onların hakkıdır.” dedi. Putin, BM’nin birinci maddesine atıfta bulunarak, ‘İnsanlar kendi tayin haklarını kullandı.’ dedi.



Törende Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’un da yer aldığı görüldü.



Luhansk ve Donetsk’i kapsayan Donbas bölgesinde, ayrılıkçı güçler ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 2014’ten beri sürüyor. Rus işgali öncesi 6 milyon nüfusa ev sahipliği yapan bölge, ağır sanayi ve tarım altyapısıyla da stratejik öneme sahip.