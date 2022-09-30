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GAÜ’de Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenleniyor

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GAÜ’de Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenleniyor
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) “Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Söylem ve Göstergelerle Kültür ve Birliktelik İnşası" kongresine hazırlanıyor.
GAÜ İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ortaklığında gerçekleşecek kongre, Halkın Sesi Gazetesi’nin 80. yılına özel olarak 10-12 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.
GAÜ’den yapılan açıklamada, detaylı bilgi için [email protected] ve http://halkinsesidrfazilkucuk.com/ sitesine ulaşılabileceği kaydedildi.
 
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