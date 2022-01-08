Dünyanın en uzun ismine sahip kadını!

Sandra Williams isimli bir kadın, küçük kızı dünyaya geldiğinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilecek kadar ilginç bir isim seçti. Kızının adının benzersiz olmasını istediğini belirten Sandra Williams, tam 1019 harften oluşan bir isim seçti. Sandra’nın kızının doğum belgesi ise metrelerce uzunlukta





Adı tam 1019 harften oluşuyor



Anne ve babalar yeni çocuk sahibi olduklarına ona isim verme konusunda uzun uzun düşünürler. Kimi zaman alışılmışın çizgisinden ilerleyerek aile büyüklerinin isimlerini, kimi zaman ise hiç beklenmeyen ya da daha önce daha az duyulan adlara yönelirler. Sandra Williams, kızının adının daha önce kimse olmayan bir isim olmasını istedi. Küçük kızı 12 Eylül 1984’te doğdu ve ailesi doğum belgesine ‘Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth Williams’ yazdırdı.

KİMSE TEK BİR SEFERDE OKUYAMIYOR

Kızlarının adının rekorunu kısa sürede kaptırmak istemeyen aile küçük bir değişiklik yaparak daha uzun bir isimde karar kaldı. İşte değişiklikten sonraki adı;

“Rhoshandiatellyneshiaunneveshenkescianneshaimondrischlyndasaccarnaerenquel-

lenendrasamecashaunettethalemeicoleshiwhalhinive'onchellecaundenesheaalauson-

drilynnejeanetrimyranaekuesaundrilynnezekeriakenvaunetradevonneyavondalatar- neskcaevontaepreonkeinesceellaviavelzadawnefriendsettajessicannelesciajoyvaelloy-

dietteyvettesparklenesceaundrieaquenttaekatilyaevea Williams”

Arkadaşlarının kızına “Jamie” şeklinde seslendiklerini dile getiren Sandra, “ Guinness Dünya Rekoru kırmak için bir şeyler yapmalıydım. Adının benzersiz olmasını sağlamalıydım. Adı farklı olmalıydı ve benim Guinness kitabında yer almam gerekiyordu. Adının başkalarınınki gibi olmasını istemedim.” diye konuştu.

