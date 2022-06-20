Dünyanın en pahalı şehirleri

İsviçreli özel banka Julius Baer'in, yatırım yapılabilir varlıkları 1 milyon dolar veya daha fazla olan kişilerin satın alımlarını temsil eden bir lüks mal sepeti fiyatına dayanan yıllık sıralamasına göre dünyanın en pahalı 10 şehri yayımlandı. Listenin ilk 5 sırasında 4 tane Asya-Pasifik kenti bulunuyor

İsviçreli özel banka Julius Baer'in, yatırım yapılabilir varlıkları 1 milyon dolar veya daha fazla olan kişilerin satın alımlarını temsil eden bir lüks mal sepeti fiyatına dayanan yıllık sıralamasına göre dünyanın en pahalı 10 şehri yayımlandı. Listenin ilk 5 sırasında 4 tane Asya-Pasifik kenti bulunuyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin de olduğu Amerika kıtasından ise hiçbir şehir ilk 10'da yer almadı. Raporun yazarlarına göre Amerika, aşırı zenginler için “nispeten ucuz” olarak konumlandırıldı.

Julius Baer'in Küresel Zenginlik ve Yaşam Tarzı Raporu’na göre, Şanghay zengin olmak için dünyanın en pahalı yeri olarak adlandırılıyor.Rapora göre, Çin’in mega kenti 20 lüks üründen 16'sında büyük fiyat artışları kaydetmesiyle iki yıl üst üste zirvedeki yerini korumuş oldu.Londra, ilk beşteki tek Avrupa şehri olarak dikkat çekiyor. İngiltere’nin başkenti, artan konut ve konaklama fiyatlarındaki artışın etkisiyle bu yıl geçtiğimiz yıla göre altı sıra yükseldi.Tayvan’ın başkenti Taipei, 2022 anketine göre zenginler için en pahalı 3. şehir oldu. Taipei, 2021 tarihli aynı raporda 5. sırada yer alıyordu.İsviçreli bankanın 2022 sıralamasına göre Singapur, 5. sırada yer alıyor. Singapur, geçtiğimiz sene listenin 9. sırasında bulunuyordu.

Monaco

Monaco, 2022 anketine göre zenginler için en pahalı 6. şehir oldu. Şehir 2021 tarihli aynı raporda 4. sırada yer alıyordu.

Zürih

Geçtiğimiz sene 6. sırada olan Zürih bir sıra gerileyerek 7. sıraya geldi.

Tokyo

Tokyo, büyük ölçüde Japon yenindeki para biriminin değer kaybetmesiyle, en pahalı 2. şehirden 8. şehir konumuna geriledi.

Sidney

2021 yılında en pahalı ilk 10 şehir arasında kendisine yer bulamayan Sidney, bu sene listenin 9. sırasında yer aldı.

Paris

Geçtiğimiz yıl, 7. sırada yer alan Paris, 2022 yılında üç sıra gerileyerek 10. oldu.

