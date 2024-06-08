Dünyanın en pahalı ineği

Brezilya'da güvenlik kameraları ve silahlı koruma altında tutulan Viatina-19 FIV Mara Movéis, Guinness Dünya Rekorları'na göre "en pahalı inek" rekorunun sahibi oldu. Değeri 4 milyon dolar olan inek, bin 100 kilogram ağırlığıyla türünün ortalama yetişkin bir üyesinin iki katı ağırlığında

Viatina-19 FIV Mara Movéis isimli inek 4 milyon dolara satılarak “en pahalı inek” rekorunun sahibi oldu. Bin 100 kiloluk inek, cinsinin ortalama ağırlığından iki kat daha fazla ağırlığa sahip.

Güvenlik kameraları, veteriner ve silahlı bir koruma tarafından izlenen Viatina-19'un sahipleri, otoyol boyunca reklam panoları yerleştirerek, meraklı ziyaretçileri ve çiftçileri bu süper ineği görmeye davet ediyor.

YUMURTALARI 250 BİN DOLAR

İneğin bu kadar pahalı olmasının nedeni ise hızlı kas kütlesi kazanımı, doğurganlığı ve bu özellikleri yavrularına aktarma sıklığından kaynaklanıyor. Yetiştiriciler, Viatina-19’dan yavru üretmek için yumurta hücresi almanın bedelinin 250 bin dolar olduğunu belirtiyor.

İklim bilimciler, insanların en büyük sera gazı kaynağı olan ve Amazon ormanlarının yok olmasına neden olan sığır eti tüketimini azaltması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak sığır endüstrisi Brezilya'nın ekonomik kalkınmasının önemli bir kaynağı ve hükümet yeni ihracat pazarları fethetmeye çalışmakta. Dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısı herkesin, her yerde kendi sığır etini yemesini istiyor.

İneğin sahiplerinden Ney Pereira, "Biz elit sığırları kesmiyoruz, onları yetiştiriyoruz ve sonunda, tüm dünyayı besleyeceğiz. Viatina'nın bunu sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

