banner762
banner815
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
15 0
“Direnişimiz artacak”
“Direnişimiz artacak”
11 0
 
UKÜ galibiyetle başladı
UKÜ galibiyetle başladı
14 0
Bilginin Tarihine Yolculuk: Kütüphaneler
Bilginin Tarihine Yolculuk: Kütüphaneler
17 0
Doktorların eylemi askıda
Doktorların eylemi askıda
13 0
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açıldı
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açıldı
85 0
22 0
banner797
banner794

Dünyanın en büyük elmaslarından birinin satış geliri Kızıl Haç'a bağışlanacak

banner476

İngiltere’nin en prestijli müzayede evlerinden Christie’s, dünyanın en büyük elmaslarından birini satışa çıkaracağını duyurdu.

Dünyanın en büyük elmaslarından birinin satış geliri Kızıl Haç'a bağışlanacak

Dünyanın en değerli sanat eserlerini açık artırmaya çıkaran müzayede evi Christie’s, 205 karatlık ‘Kızıl Haç Elmas’ını satışa çıkaracağını açıkladı. Tarihte üçüncü kez böylesi büyük bir satış gerçekleştiren müzayede evi, satışın bir kısmının uluslararası yardım örgütü Kızıl Haç’a gideceğini belirtti.

Müzayede evinin ‘Magnificent Jewels’ (Muhteşem Mücevherler) serisi dahilinde satılacak olan elmas, 11 Mayıs’ta İsviçre’nin Cenevre şehrinde açık artırmaya çıkacak.


Fotoğraf: Christie's Müzayede Evi
Fotoğraf: Christie's Müzayede Evi

205,7 karatlık kanarya sarısı elması satışa çıkaracak olan müzayede evi, bu tarihi ana ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.