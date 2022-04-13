Dünyanın en büyük elmaslarından birinin satış geliri Kızıl Haç'a bağışlanacak

İngiltere’nin en prestijli müzayede evlerinden Christie’s, dünyanın en büyük elmaslarından birini satışa çıkaracağını duyurdu.

Dünyanın en değerli sanat eserlerini açık artırmaya çıkaran müzayede evi Christie’s, 205 karatlık ‘Kızıl Haç Elmas’ını satışa çıkaracağını açıkladı. Tarihte üçüncü kez böylesi büyük bir satış gerçekleştiren müzayede evi, satışın bir kısmının uluslararası yardım örgütü Kızıl Haç’a gideceğini belirtti.

Müzayede evinin ‘Magnificent Jewels’ (Muhteşem Mücevherler) serisi dahilinde satılacak olan elmas, 11 Mayıs’ta İsviçre’nin Cenevre şehrinde açık artırmaya çıkacak.

Fotoğraf: Christie's Müzayede Evi

205,7 karatlık kanarya sarısı elması satışa çıkaracak olan müzayede evi, bu tarihi ana ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti.