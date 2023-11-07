Dünyadan Gazze'ye destek

Pek çok büyük şehirde Filistin'e destek gösterileri yapıldı

Dünyanın farklı köşelerinde İsrail'e tepki var. Washington, Londra, Paris, Berlin ve Sydney gibi pek çok büyük şehirde binlerce kişi sokağa çıktı. Filistin'e destek gösterileri yaptı.

Yüzlerce kişi Beyaz Saray önünde toplandı, "Özgür Filistin" sloganları attı. Yanlarında getirdikleri pankartlardaysa "ateşkes şimdi" ve "bırakın Gazze yaşasın" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin başkenti Washington'da gösterilerin adresi yalnızca Beyaz Saray'ın önü değildi. Farklı noktalarda toplanan binlerce kişi Filistin'e özgürlük sloganları attı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da binlerce kişi Filistin halkına desteğini göstermek için Trafalgar Meydanı'nda toplandı. Protestocular acil ateşkes talep etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de geniş katılımlı eylem yapıldı. Filistin bayraklarıyla yürüyen göstericiler Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteği sonlandırma ve Filistinlilere acil yardım çağrısı yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris de Filistin'e destek gösterilerinin yapıldığı bir diğer önemli noktaydı. Binlerce gösterici "Şimdi ateşkes, bu bir katliam" sloganları attı.

Avustralya'nın Sydney kentindeki eylemlerde İsrail saldırılarında ölen bebek ve çocukların anısına kırmızıya boyanmış bebek arabaları ve ayakkabıları getirildi.

Batı Şeria'daysa daha çok Filistinli çocukların yer aldığı bir eylem vardı. Ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan çocukların ellerinde "Gazze'ye yardım edin", "Gazze'de barış içinde yaşamayı hak ediyoruz" gibi yazıların olduğu pankartlar vardı.

Şili ve Venezuela'da da toplanan binlerce kişi Gazze'de yaşayan Filistinliler için destek gösterisi yaptı.

