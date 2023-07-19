Dünya için kabus gibi bir hafta

Dünyanın bir bölümünde bunaltıcı sıcaklar ve orman yangınları bir bölümündeyse seller var. Kuzey yarım kürede bunaltıcı sıcakla mücadele devam ediyor. İtalya'nın başkenti Roma'da tarihte ilk kez termometreler 42 dereceye çıktı. Yunanistan ve Kanada'daysa orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Kolombiya, Hindistan ve Çin sellerle mücadele eden ülkeler arasında

Bir yanda kavurucu sıcaklar bir yanda orman yangınları. Kuzey yarım küre zorlu bir yaz geçiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaleti boğucu sıcaklarla mücadele eden yerler arasında.

Phoenix kentinde termometreler son 20 gündür 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Çin'in kuzeybatısında da sıcaklık 52 dereceye yükseldi.

İklim değişikliği nedeniyle dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa'da da benzer manzalar var. Kıtada bunaltıcı sıcaklıkla boğuşan ülkeler arasında İtalya, İspanya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ bulunuyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da tarihte ilk defa termometreler 42 dereceye yükseldi. Sicilya 47'yi Sardinya adasıysa 44 dereceyi gördü. İtalya genelinde 23 kent için kırmızı alarm verildi. Sıcaklıkla birlikte elektrik kullanım rekoru da kırıldı.

Sıcaklık özellikle yaşlıları etkiliyor. Acil servislerin dolup taştığı belirtiliyor. Ülkenin güneyinde sıcaklık nedeniyle bazı fabrikalar çalışanlarını evlerine yolladı.

Dünya meteoroloji örgütü yüksek sıcaklığın ölüm riskini arttırdığı uyarısı yaptı. Sıcak hava dalgalarının daha sıklıkla görüleceği belirtildi.

ORMAN YANGINLARI

Yunanistan bunaltıcı sıcağın yanısıra orman yangınlarıyla da mücadele ediyor. Başkent Atina yakınlarındaki Lutraki ve Megara bölgesindeki yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Atina’nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda binlerce dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisi küle döndü. Çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi. Yunanistan'da sıcak hava dalgasının perşembe ve cuma günü zirve yapması bekleniyor.

Orman yangınlarıyla mücadele eden bir başka ülkeyse Kanada. Ülke genelinde yüzlerce farklı noktada devam eden yangınları söndürmek için çalışmalar sürüyor.

SELLER

Kolombiya'da yoğun yağış toprak kaymasına yol açtı. 22 ev hasar gördü. Ülkenin orta kesimlerinde yoğun yağış sonrası dağlık bölgede toprak kayması meydana geldi. Yollar ve evler çamurun içinde kaldı. Ölenler oldu.



Kurtarma ekipleri, mahsur kalanlara ulaşabilmek için seferber oldu.

Sellerle mücadele eden bir başka ülkeyse Hindistan. Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde Yamuna nehrinde su seviyesi yükseldi. Taşan su, Dünyaca ünlü Tac Mahal'in duvarlarına kadar uzandı.



Suyun en son 45 yıl önce Tac Mahal'e bu kadar çok yaklaştığı açıklandı.



Başkent Yeni Delhi'de Yamuna nehrinin taşması sonucu caddeler suyla kaplandı. Mahatma Gandhi'nin anıtı da selden etkilenen yerler arasında.

Çin'in güneyini Talim tayfunu vurdu. Fujian eyaletinde tayfun sele yol açtı.



Guangdong ve Hainan eyaletlerindeyse tren ve uçak seferleri aksadı.



Rusya'nın Başkenti Moskova'da da yoğun yağış sele neden oldu. Caddeleri su bastı. Hava trafiği de aksadı. Onlarca uçuş iptal oldu veya ertelendi.

Rusya'nın Başkenti Moskova'da da yoğun yağış sele neden oldu.

Caddeleri su bastı. Hava trafiği de aksadı. Onlarca uçuş iptal oldu veya ertelendi.