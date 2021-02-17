Dünya'da son beş haftada vaka sayısı yarıya düştü

"Worldometers" internet sitesine göre, 4-10 Ocak haftasında dünya genelinde 5 milyon 221 bin 895 vaka tespit edilirken, bu sayı 8-14 Şubat haftasında 2 milyon 668 bin 631'e düştü. Vaka sayısı, 5 haftada yüzde 49,9 azaldı

Yeni tip koronavirüs vakaları dünya genelinde son 5 haftadır istikrarlı şekilde azalırken, bu düşüşle sağlık sistemleri üzerindeki yük de hafifliyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 4-10 Ocak haftasında dünya genelinde 5 milyon 221 bin 895 vaka tespit edilirken, bu sayı 8-14 Şubat haftasında 2 milyon 668 bin 631'e düştü. Vaka sayısı, 5 haftada yüzde 49,9 azaldı.

Haftalık vaka sayısı, 11 Ocak'tan itibaren geçen 5 haftada sürekli geriledi. 11-17 Ocak haftasında 4 milyon 672 bin 374, 18-24 Ocak haftasında 4 milyon 89 bin 400, 25-31 Ocak haftasında 3 milyon 655 bin 666, 1-7 Şubat haftasında 3 milyon 84 bin 718 ve 8-14 Şubat haftasında 2 milyon 668 bin 631 vaka bildirildi.

Günlük ortalama vaka sayısı, 4-10 Ocak'ta 745 bin 985 iken, 11-17 Ocak'ta 667 bin 482'ye, 18-24 Ocak'ta 584 bin 200'e, 25-31 Ocak'ta 522 bin 238'e, 1-7 Şubat'ta 440 bin 674'e ve 8-14 Şubat'ta 381 bin 233'e geriledi.

Bu, salgının başından bu yana vaka sayılarında görülen en uzun süreli düşüş eğilimi oldu.

SALGIN "TEPE NOKTASINA" ULAŞMIŞ OLABİLİR

Dünya genelinde günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana kısa süreli dalgalanmalar dışında sürekli artış eğilimi göstermişti. Günlük vaka sayısı, 8 Ocak'ta 845 bin 696'ya ulaşarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Ancak artış eğilimi bu noktada kesintiye uğradı. Günlük vaka sayısı sürekli azalarak 15 Şubat'ta 264 bin 984'e kadar düştü. Söz konusu azalma, salgının kalıcı olarak aşağı yönlü seyre girdiğinin işareti olabilir.

İstatistik biliminde belirli bir artış eğiliminin tepe noktasına yakınlığını öngörebilmek için zaman çizgisindeki son artışların ortalamasının en yüksek artış değerine oranı hesaplanıyor. Bu varsayıma göre, ortalamanın tepe değere oranı azaldıkça yeni bir tepe noktasının ortaya çıkma olasılığının da azaldığı öngörülüyor.

Dünya genelinde, 13,14 ve 15 Şubat tarihlerindeki vaka ortalaması 319 bin 137'ydi. 3 günün vaka ortalaması, 8 Ocak'ta kaydedilen "tepe noktasındaki" 845 bin 696'lik vaka sayısının yüzde 37,7'sine karşılık geliyor. Bu, Kovid-19 salgınının başından bu yana kaydedilen en düşük oran oldu.

VAKA SAYISI İLK 20 ÜLKENİN 19'UNDA AZALDI

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 10 ülkede haftalık vaka sayıları, son 5 haftalık sürede Fransa dışındaki tüm ülkelerde belirgin şekilde azaldı.

8-14 Şubat'taki vaka sayısı, 4-10 Ocak'taki vaka sayısına göre ABD'de yüzde 30,3, Hindistan'da yüzde 43, Brezilya'da yüzde 16,6, Rusya'da yüzde 37,7, İngiltere'de yüzde 78,3, İspanya'da yüzde 46,6, Türkiye'de yüzde 32,6, Almanya'da yüzde 56 geriledi.

Fransa'da ise binde 9'luk cüzi bir artış meydana geldi. Ülkenin durumundaki istisna, 8 Kasım 2020'de vaka sayısının zirve noktasına çıkmasının ardından alınan tedbirler sonrası salgının yatay ve aşağı yönlü seyrini sürdürmesinden kaynaklanıyor.

VAKA SAYISINDAKI AZALMAYLA SAĞLIK SİSTEMLERI ÜZERİNDEKI YÜK HAFİFLİYOR

Öte yandan vaka sayılarındaki azalmayla, tedavisi süren hasta sayısı salgının başından bu yana ilk kez azalma eğilimine girdi. 28 Ocak'ta dünya genelinde 26 milyonu aşan aktif enfekte vaka sayısı, bu tarihten itibaren gerileyerek 22 milyon 738 bin 156'ya kadar düştü.

Hasta sayısının azalması ülkelerin sağlık sistemlerine binen yükü hafifletiyor. Dünya genelinde Kovid-19 hastalarının yüzde 99,6'sı hastalığı hafif semptomlarla geçirirken, toplam hasta sayısının binde 4'üne karşılık gelen 96 bin 964 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus, vakalardaki azalma eğilimine dikkat çekmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da son günlerde Twitter'da yaptığı paylaşımlarda vaka sayılarındaki genel azalışa dikkat çekmişti.

Ghebreyesus, "Kovid-19 vaka sayıları dünya genelinde 5 haftadır azalıyor. Bu yılın başından beri haftalık vaka sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı. 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vaka bildirilirken, bu sayı 8 Şubat'ta başlayan haftada 2,6 milyona kadar düştü." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu tablonun virüsün daha bulaşıcı mutasyonlarının yayıldığı bir dönemde dahi, basit kamu sağlığı tedbirleriyle salgının yayılmasının nasıl önlenebileceğini gösterdiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Asıl önemlisi bu eğilime nasıl karşılık vereceğimiz. Yangını henüz söndüremedik ama boyutunu küçülttük. Her cephede mücadele etmeyi sürdürmezsek büyüyerek geri dönecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlk vakaların 2019'un sonunda Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 110 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 431 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.