İklim değişikliğinin etkisiyle gezegenin birçok köşesinde patlak veren yangınlar tüm çabalara rağmen tamamen kontrol altına alınamıyor



On yıllardır görülen en sıcak hava dalgasının sardığı dünya, alev alev yanıyor. İklim değişikliğinin etkisiyle gezegenin birçok köşesinde patlak veren yangınlar tüm çabalara rağmen tamamen kontrol altına alınamıyor.

İtalya, İspanya Yunanistan gibi Avrupa ülkeleri, ABD, Rusya, Kanada’nın yanı sıra Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 2021 yılı içerisinde meydana gelen yangınlar milyonlarca hektar ormanlık alanı yok etti.

Çok sayıda insanın ölümüne neden olan, binlerce hayvanı telef eden ve yaşam alanlarını yok eden yangınlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Sıcak havanın ve rüzgarların etkisiyle yangınlar yayılırken dünyanın dengesi bozuluyor. Bitki örtüsü ve hayvan popülasyonu yok oluyor. Oluşan zararlı duman kütlesi havayı kirletiyor.

İklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirten uzmanlar ise, önümüzdeki yıllarda daha fazla orman yangınıyla karşı karşıya kalacağımızı vurguluyor.

Rusya’nın doğusundaki orman yangınları büyüyerek toplam 1 milyon hektar alanı yok etti. Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı, son 24 saatte 40 noktada patlak veren yangınların kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı. Açıklamada, “3 Ağustos itibarıyla 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 126’sı Yakutistan’da, 50’si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor” denildi.

Türkiye, Yunanistan ve İtalya başta olmak üzere Akdeniz ülkelerinde yangınlar yayılıyor. Almanya Meteoroloji Dairesi, hava durumunda önümüzdeki on gün zarfında değişiklik beklenmediğini açıklayarak uyardı.

Kuraklık, rüzgar ve rekor hava sıcaklıkları, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya gibi Akdeniz ülkelerini de vurdu.

Son günlerde yaşanan kuraklık, aşırı sıcak hava ve rüzgarın İtalya’da da yangınları tetiklediği bildirildi. Sicilya, Sardinya ve Adriyatik çevresindeki bazı bölgelerde yangınlar meydana geldiği, çok sayıda vatandaşın tahliye edildiği, bölgedeki turistlerin de teknelerle taşındığı haber veriliyor. Yangınların İtalya‘nın güneyinde, bölgedeki büyük adalarda ve Adriyatik kıyılarında özellikle etkili olduğu bildiriliyor.

Uluslararası çevre koruma örgütü Doğal Hayatı Koruma Vakfı‘ndan (WWF) yapılan açıklamada, Akdeniz’deki ormanlarda meydana gelen yangınların yeni tip yangınlar olduğu ve bütün Akdeniz’de bu sene de yarım milyon hektardan fazla ormanın kaybolmasından endişe edildiği vurgulandı.

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) basın sözcüsü Andreas Friedrich, özellikle Türkiye ve Yunanistan’ı günlerdir etkisi altına alan rekor sıcaklıkların kısmen 40 derecenin üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek bu yüzden toprağın kuruduğunu, uzun süredir tek bir damla yağış düşmediğini kaydetti.