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DSÖ: Salgında en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, en az 115 bin sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini bildirdi

DSÖ: Salgında en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 74'üncüsü İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı.

Genel Direktör Ghebreyesus, burada yaptığı konuşmada, "Neredeyse 18 aydır, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanları ve bakıcılar, yaşamla ölüm arasında bir yerde duruyorlar. Sayısız hayatı kurtardılar." dedi.

Dünya genelinde COVID-19 ile mücadelede, pek çok sağlık çalışanına COVID-19 bulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Raporlamalar yetersiz olsa da en az 115 bin sağlık çalışanı ve bakıcının başkalarına hizmet sunarken en büyük bedeli ödediğini (öldüğünü) tahmin ediyoruz. Salgın şiddetini devam ettirdiği sürece çok daha fazlasını kaybedeceğiz." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayarak üreticilerin kişisel koruyucu ekipman tedarikini artırması gerektiğini vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü, küresel çapta pek çok sağlık çalışanının kişisel koruyucu ekipman, aşı ve hayat kurtaracak diğer araçlara erişim eksikliği nedeniyle kendilerini çaresiz ve korumasız hissettiğinin altını çizdi.

Sağlık çalışanlarının "kahramanca" işler yaptığını ama "süper kahramanlar" olmadıklarını dile getiren Ghebreyesus, "Onlar da bizim gibi insanlar. Terliyorlar, kızıyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, dünya genelinde COVID-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının onuruna ayağa kalkarak alkışladı.

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