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DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısıyla ilgili, sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

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DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir
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Ryan, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının ardından çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

"Gazze'de hastaneye yapılan saldırı, bir savaş suçu mudur?" sorusunu yanıtlayan Ryan, bunun spesifik ve yasalarla belirlenen bir kavram olduğunu söyledi. Ryan, "Bu durumda sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir. Nerede olursa olsun." dedi

Ryan, şiddet ve bombalı saldırıların durması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze halkına yardım ulaştırmalıyız ve bunun şimdi, bu gece olması gerekiyor. Bunun kesinlikle ertelenmemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed el-Mandhari de DSÖ'nün bu saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını belirtti.

El-Mandhari, Gazze'nin kuzeyinde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesinin İsrail'in tahliyesini istediği hastanelerden biri olduğunu vurguladı.

- "Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırının ardından X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

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