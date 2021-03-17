DSÖ: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla

Avrupa'da son dönemde gündemde olan AstraZeneca aşısıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü de bir açıklama yaptı. Örgüt aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu ve aşılamaların devam etmesi gerektiğini belirtti

Avrupa İlaç Ajansı'nın ardından Dünya Sağlık Örgütü de AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirtti.

Örgüt açıklamasında AstraZeneca aşısının uygulanmaya devam etmesini tavsiye etti. Aşıyla ilgili dikkatli bir inceleme yapıldığını belirten örgüt bulgularını yakında kamuoyuna açıklayacağını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kan pıhtılaşmasına sebep olduğu endişelerine karşılık olarak, aşının faydalarının hala olası risklerinden daha ağır bastığını belirtmişti.

Bu hafta Avrupa'da aralarında Almanya, Fransa ve İtalya'nın olduğu birçok ülke AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı. Son günlerde ise ülkelerin bu kararı gözden geçirdiğine ilişkin haberler çıkmaya başlamıştı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa İlaç Ajansı’nın aşının güvenli olduğunu açıklaması durumunda kullanımına devam edeceklerini açıkladı. Nihai kararını perşembe günü açıklayacak olan Ajans, öncesinde ön değerlendirmesinde Astra aşısının faydalarının risklerine göre daha ağır bastığını dile getirmişti. Draghi bu değerlendirmeyi “Cesaret verici” olarak yorumladı.