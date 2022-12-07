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Donald Trump vergi kaçırmaktan suçlu bulundu

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ABD'nin eski başkanlarından iş insanı Donald Trump'ın şirketi Trump Organization, vergi kaçırmaktan suçlu bulundu

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Donald Trump vergi kaçırmaktan suçlu bulundu

ABD Başkanlık koltuğunu iki yıl önce Joe Biden’a teslim eden iş insanı Donald Trump’ın gayrimenkul şirketinin 15 yıl boyunca vergi kaçırdığı ortaya çıktı. 2024 yılında yeniden ABD başkanı olmak için çalışmalarını sürdüren Trump’ın sahibi olduğu ve bünyesinde otel, golf sahası ve diğer gayrimenkullerin bulunduğu Trump Organization’ın vergi kaçırdığı mahkemede kanıtlandı.

Vergi kaçırma ve iş kayıtlarında sahtecilik gibi bir dizi suçtan suçlu bulunan şirketin üst düzey şirket yöneticilerine bağımsız taşeronlar gibi ikramiye verdiği de belirlendi. New York’ta görülen mahkeme sonrasında  şirketin 1.6 milyon dolar tazminat ödeyebileceği açıklandı.

Hakim Juan Merchan, 13 Ocak’ta nihai kararın verileceğini duyurdu. ABD’li uzmanlar her ne kadar para cezasının düşük olduğu görüşünde yorum yapsa da bu cezanın şirketin işleyişini etkileyebileceğini belirtti.

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