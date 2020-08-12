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Disney, 20th Century Fox markasına son veriyor

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ABD merkezli Walt Disney şirketi, eğlence endüstrisinin en tanınmış isimlerinden biri olan 20th Century Fox'u sona erdirdi.

Disney, 20th Century Fox markasına son veriyor

 

Eğlence tarihinin en tanınmış isimlerinden biri olan 20th Century Fox artık resmi olarak olmayacak.

Bu adım, 85 yaşındaki 20th Century Fox şirketinin ocak ayında 20th Century Studios olarak yeniden markalaşmasının ardından geldi.

Medya ve eğlence devi Walt Disney, geçen yıl Rupert Murdoch'un Fox medya varlıklarının büyük bir kısmını satın almak için 71.3 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

CNN'in haberine göre Disney ayrıca, ABC Stüdyoları ve ABC Signature Stüdyoları'nı ABC İmzası olarak değiştirirken, diğer bazı televizyon stüdyolarını da yeniden adlandırdı.

Disney televizyon stüdyolarının başkanı Craig Hunegs yaptığı açıklamada, "Yeni stüdyo isimlerimiz ve logolarımız, ABC Signature, 20th Television ve Touchstone Television için yeni bir başlangıca işaret ederken, zengin tarihlerini ve The Walt Disney Company'nin yaratıcı gücünü onurlandıracak" dedi.

Hem 20th Century TV hem de film markaları ünlü fanfare tema melodisini ve logosunu korudu.

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