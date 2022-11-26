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Covid yüzünden 3 yıl ayrı kalan çifti kavuştukları gün ölüm ayırdı

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Covid kısıtlamaları yüzünden 3 yıldır ayrı kalan evli çifti kader yine ayırdı. Sıfır Covid uygulaması nedeniyle 3 yıldır Çin'de mahsur kalan Ouyang, Rusya'daki karısı Nika ile kavuşmayı beklemişti. Ancak çift kavuştuktan sadece bir gün sonra Nika hayatını kaybetti

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Covid yüzünden 3 yıl ayrı kalan çifti kavuştukları gün ölüm ayırdı
 
Ülkedeki katı Covid kuralları nedeniyle Çin’deki kocasını üç yıl boyunca göremeyen Rus kadın, tekrar bir araya geldiklerinden sadece bir gün sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
Adı Nika olan Rus kadın, Çin’de uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle uzun bir aradan sonra ekim ayının sonunda nihayet eşini Nanning’de görebildi. Ancak 38 yaşındaki kocası Ouyang’ın bildirdiğine göre, kadın görüşmelerinden sonra aniden hastalanarak hayatını kaybetti.
Ouyang, South China Morning Post’a, “İkimiz de beş dakika boyunca ağladık ve sarıldık. Mutluydum, çok mutluydum. Ancak eve dönerken bir trajedi yaşandı” dedi. Ardından da Nika’nın aniden nefes almakta zorlanmaya başladığını ve onu yakındaki bir hastaneye götürdüğünü anlattı. Nika’nın emboli nedeniyle kalp krizi geçirdiği ve hiç umut olmadığının belirtildiğini söyledi.
3 YIL AYRI KALDILAR
Ouyang, Nika’nın nazik bir insan olduğunu ve üç yıllık ayrılık öncesi 2018’de tanıştıklarını anlattı: “Ondan çok şey öğrendim. Geleceğimize umutla bakıyorduk. İster Rusya’da ister Çin’de birlikte yaşamak için çok çalışmamız gerektiğini birbirimize söyledik.”
Ouyang ayrıca Nika’nın yaşamının büyük bir bölümünde hastalıktan muzdarip olduğunu ve embolinin Çin’e yaptığı uzun uçuştan kaynaklandığını iddia ediyor.
Nika’nın ölümüyle annesinin de izninden sonra organları bağışlanarak Çin’de dört kişiye hayat verdi.
 
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