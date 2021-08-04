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‘Corona beni etkilemez’ diyordu

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Corona virüsüne karşı korunmada en büyük silahın aşılar olduğunu gösteren son örnek İngiltere'de yaşandı

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‘Corona beni etkilemez’ diyordu

Dünya genelinde 4 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan corona virüsüyle mücadele sürerken, salgında en büyük silah olan aşıların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Corona virüsünün genç ve sağlıklı olan, kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişileri etkilemeyeceği yanılgısı İngiltere’de kendisini tekrar gösterdi.

İngiltere’nin Southport şehrinde yaşayan 42 yaşındaki John Eyers, trajik hikayenin başrolündeki isim. Daily Mail’in haberine göre Eyers, vücut geliştirmeyle uğraşan, dağcılık yapan ve doğa sporlarına olan düşkünlüğüyle bilinen biriydi.

Jenny McCann, ikizinin aksine AstraZeneca aşısı olmuştu.

İkiz kardeşi Jenny McCann’in gazeteye anlattıklarına göre corona virüsünün kendisini etkilemeyeceğini düşünen Eyers, hastalığa yakalansa dahi çok hafif şekilde atlatacağına inanıyordu. Yetkililerin kamuoyuna yaptığı çağrılara rağmen aşı olmayan Eyers, dağ kampından döndükten 1 ay sonra corona virüsüne yakalandı.

Eyers vücut geliştirme sporu yapıyordu.

Hastalığı ağır geçiren Eyers kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Eyers, solunum cihazına bağlandı. Corona virüsüyle haftalar süren bir mücadeleye girişen Eyers, test sonucunun pozitif çıkmasından 1 ay sonra hayatını kaybetti. İkizinin ölümüyle büyük şok yaşayan McCann, “Tanıdığım en sağlıklı ve formda insandı. Kendi ölümsüzlüğüne inanıyordu. Ölmeden önce doktorlara ‘keşke aşı olsaydım’ demiş” ifadelerini kullandı.

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