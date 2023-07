Çinli milyoner 27. kez girdiği üniversite giriş sınavını yine kazanamadı

Çinli bir milyoner, ülkenin zorlu üniversite giriş sınavında 27. kez başarısız olduğunu paylaştı

56 yaşındaki Liang Shi 750 puanlık sınavda yalnızca 424 puan aldığını öğrendi.

Üniversiteye başvurmak için Liang'in 34 puan daha alması gerekiyordu.

Çin'de bu yıl neredeyse 13 milyon öğrenci aynı sınava girdi.

1983'ten bu yana aynı sınava giren Liang, aldığı puanın hayal kırıklığı olduğunu ve üniversiteye gitme hayalini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinden şüphelendiğini söyledi.

Tianmu News'a konuşan, Sichuan eyaletinde yaşayan Liang, "Eskiden başaramayacağımı düşünmezdim ama şimdi emin olamıyorum" dedi.

Zorluğuyla bilinen Gaokao adlı sınavda Çince, matematik, İngilizce ve öğrencilerin kendi seçtikleri bir başka konudan sorular yer alıyor.

Çin hükümetinin verilerine göre 2021'de sınava girenlerin yalnızca yüzde 41,6'sı üniversiteye veya koleje kabul edildi.

Gaokao sınavı, iyi bir işe kabul edilmek için yüksek lisans derecesinin gerekli olduğu Çin'de, özellikle yoksul ailelerde büyüyen gençler için çok önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Kültür Devrimi sırasında askıya alınmış olsa da bu sınav, 1950'li yıllardan bu yana ülkenin eğitim sisteminin odak noktası oldu.

Liang, her zaman prestijli bir üniversiteye kabul edilmeyi ve "entelektüel" olmayı hayal ettiğini söylüyor.

1983'te 16 yaşındayken ilk denemesinde başarısız olduktan sonra farklı işlerde çalışan Liang, 1992 yılına kadar her yıl sınava girmeye devam etti.

1992'den sonra sınava girmek için yaşı çok büyüktü.

Çalıştığı fabrika iflas ettikten sonra, Liang, 1990'ların ortalarında kendi işini kurdu.

Liang kısa sürede çok başarılı oldu ve bir yılda bir milyon yuan kazandıktan sonra inşaat malzemeleri işine başladı.

Ancak 2001 yılında Çin hükümeti Gaokao sınavı için yaş sınırını kaldırınca Liang eğitim yolculuğuna yeniden başlamaya karar verdi ve tekrar sınavlara girdi.

Şimdiye kadar hastalık veya yoğun çalışma programı nedeniyle sadece birkaç sınav kaçırdı.

Liang, yıllar geçtikçe kaderini değiştirmekten ziyade vazgeçmek istemediği için sınava girmeye devam ettiğini söylüyor.

2014'te The Papers adlı yerel medya kuruluşuna konuşan Liang, "Bence üniversiteye gitmemek çok yazık, hayatınız eksik kalır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yıl 7 Haziran'da tekrar sınava giren Liang, ders çalışmaya odaklanabilmek için alkol içmeyi ve mahjong adlı oyunu oynamayı bıraktı.

Ama bu sefer de başarılı olamadı.

Liang, önceki yıllara kıyasla yenilgi duygusunu daha ağır hissettiğini söyledi.

Tianmu News'a konuşan Liang, "Devam edip etmemek konusunda şüphelerim var. Belki de kendime dönüp bir bakmam lazım" dedi.

Bir başka medya kuruluşunun sorularını yanıtlarken ise Liang şöyle konuştu:

"Belki önümüzdeki yıl pes ederim. Eğer sınava girer ve başarısız olursam da soyadım Liang'dan vazgeçerim."