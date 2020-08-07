Çin’den Dünyanın Farklı Bölgelerine Gönderilen Gizemli Tohumlar

Corona virüsü salgınıyla mücadele devam ederken, Çin'den dünyanın farklı yerlerindeki kişilere gönderilen gizemli tohumların da sırrı çözülmeye çalışılıyor

Biyoterör Saldırı Şüphesiyle “Ekmeyin” Uyarısı Yapılıyor

Dünya geçtiğimiz Aralık ayından beri corona virüsü salgını ile mücadele ediyor. Virüs, salgına dönüşmeden önce “gizemli hastalık” olarak medyada kendine yer bulmuştu. Şimdi ise Çin’den dünyaya yayılmakta olan yeni bir gizem var. Geçtiğimiz haftalardan beri Çin’den dünyanın farklı bölgelerindeki insanlara gizemli tohumlar gönderiliyor. ABD’nin 50’den fazla eyaletinde yaşayan insanlara gönderilen tohumlardan, Polonya’da da görüldü. Hükümet yetkilileri ise olası bir biyoterör saldırısı endişesiyle “Tohumları ekmeyin, en yakın devlet kurumuna teslim edin!” çağrısında bulundu. Detaylara birlikte bakalım.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa da dahil olmak üzere tüm dünyada binlerce şüpheli tohum sevkiyatı bildirildi

ABD’deki 50 eyaletin sakinleri geçen aydan beri tuhaf, gizemli tohum paketleri aldığını bildiriyor. Tarım yetkilileri ise kargoları alanları, paketleri açmamaya ve ilgili görevlileri arayarak onlara teslim etmeye çağırıyor

Gizemli tohumlar en son Polonya’da görüldü. Paketler Çin posta damgasıyla gönderiliyor. Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı bu paketlerin posta damgalarının sahte olduğunu açıkladı



Polonya’nın güneyindeki Jaworzno kentinde yaşayan ve tohum paketlerinin ilk alıcılarından olan bir kadın üzerinde Çin yazısı bulunan paketi yetkili makamlara teslim etti.

Paketlerin teslim edildiği ülkelerdeki vatandaşlara yetkililer; “Tohumları ekmeyin” çağrısında bulundu. Ancak ABD’de paketleri teslim alan kişilerden biri tohumları ekti

Arkansaslı Doyle Crenshawn, paketin içindeki tohumları mülküne ekti. Yerel medyaya konuşan Crenshawn, “Sadece ne olacağını görmek için ektik” dedi

Tohumların hızla büyüdüğünü söyleyen Crenshawn, tohumlardan çıkan bitkilerin turuncu çiçeklerden büyük beyaz meyveler verdiği ifade etti



Ektiği tohumlara iki haftada bir bitki besini verdiğini söyleyen Crenshawn; “Çılgın gibi büyümeye başladılar” diye konuştu. New York Post’un haberine göre Crenshawn tohumları, ABD’li yetkililerin uyarısından önce diktiğini ifade etti.

Yetkililer tohumların olası bir biyoterör saldırısı olmasından endişe ediyor. Arkansas Tarım İdaresi’nden Scott Bray tohumlar hakkında şunları söyledi;

“İstilacı ya da zararlı türler olmasından endişeleniyoruz. Bu tohumlar istilacı bir ot, böcek veya bitki hastalığına neden olabilir”

Bitki Sağlığı Denetimi ve Uluslararası İşbirliği Bürosu Direktörü Agnieszka Sahajdak ise; “Yabani otlar veya hastalıklar gelişip büyük kayıplara neden olursa, bu durum biyoterörizm olarak anlaşılabilir” dedi.