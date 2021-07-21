Çin’de bin yılın en şiddetli yağmuru

Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou şehrinde son bin yılın en etkili yağışlarının görüldüğü açıklandı. Nehirlerin taşması sonucu şehir sular altında kalırken 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Şehirde yaşayan 100 bin kişinin tahliye edildiği bildirilirken yerel yönetim, selin kontrol durumunun çok zor olduğu belirtilerek, felaketin seviyesi "olağanüstü yüksek" olarak niteledi

Çin'in Henan eyaletine bağlı 12 milyon nüfuslu Zhengzhou şehrinde, şiddetli yağışlar etkili oldu.

Şehirde geniş bir alan su altında kalırken, 16 kişinin cansıza bedenine ulaşıldı.

Şehirde 100 binin üzerinde kişi tahliye edilip güvenli alanlara yerleştirilirken sellere dair sosyal medya paylaşımlarında Zhengzhou sokaklarının göle döndüğü ve araçların suya boğulduğu görüldü.



Zhengzhou yerel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "selin kontrol durumunun çok zor olduğu" belirtilerek, felaketin seviyesi "olağanüstü yüksek" olarak tanımlandı.

Şehirde bir gün içerisinde yağan yağmur miktarının bir yıllık ortalamaya yakın olduğu aktarılırken yerel basına konuşan meteorologlar, Zhengzhou'da üç gün boyunca tanık olunan yağış miktarının "bin yılda bir" görülebileceğini bildirdi.

Şehirdeki, sel nedeniyle tren seferleri iptal edilirken, birçok yol da trafiğe kapatıldı.



Henan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak dün sele yol açmıştı.



Eyaletin başkenti Zhengzhou'daki metro ağı sular altında kalmış, çok sayıda yolcu mahsur duruma düşmüştü. Eyaletin başkenti Zhengzhou'daki metro ağı sular altında kalmış, çok sayıda yolcu mahsur duruma düşmüştü.