Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde şiddetli yağış ve sel sonrası 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yerel acil durum yönetimi yetkilisi Wang Qirui düzenlediği basın toplantısında, Çin'in en çok kömür üreten bölgelerinden biri olan eyalette en az 60 kömür madeninin sel nedeniyle geçici olarak kapatıldığını, dördü hariç tümünün ise normal çalışmaya döndüğünü söyledi.
Wang, aşırı hava koşulları nedeniyle yaklaşık 19 bin binanın yıkıldığını, 18 bin kişinin de "ciddi şekilde hasardan etkilendiğini" söylerken, “15 kişi öldü ve üç kişi hala kayıp" dedi.
Wang'a göre, eyalet genelinde 76 yerleşim biriminde yaşayan en az 1,75 milyon sakin selden etkilendi ve 120 bin kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Afet nedeniyle 17 bin konut ve 190 bin hektar ekili arazinin tahrip olduğu bölgede, 120 binden fazla kişi, sel tehlikesi nedeniyle yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi.
Eyalet genelinde 1000'den fazla inşaat projesine ara verildi, 160'tan fazla mesire yeri ziyarete kapatıldı.
BARAJ VE BENTLER YIKILDI, KÖMÜR MADENLERİ KAPANDI
Eyalet merkezi Taiyüen şehrindeki Çingşu ilçesinden geçen Vuma nehrinin taşması, bölgedeki baraj ve bentlerin yıkılmasına yol açtı. Nehir boyundaki 8 köyde yaşayan 15 bin kişi ile çevre yerleşimlerdeki yaklaşık 18 bin kişinin tahliye çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Ay başından bu yana mevsim normallerinin 5 katından fazla ortalama yağış alan eyalette seller nedeniyle yaklaşık 60 kömür madeni üretime ara vermek zorunda kaldı.