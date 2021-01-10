Çaldığı kılıcı 40 yıl sonra iade etti

ABD’de bir anıtın kılıcını “şaka olsun diye çalan” kişi, 40 yıl sonra kılıcı iade etti

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Westfield kasabasında bir anıtın kılıcını “şaka olsun diye çalan” kişi, 40 yıl sonra kılıcı iade etti.

Westfield Tarih Komisyonu Başkanı Cindy Gaylord, Noel’den üç hafta önce birinin kendisini aradığını ve “Elinde şehir için tarihi önemde bir şey bulunduğunu” söylediğini aktardı.

Arayan kişinin bahsettiği şeyin 1980’lerin başında bir “üniversite şakası” olarak çalınan General William Shephard’ın heykelinin kılcı olduğu ortaya çıktı.

Komisyonun internet sitesine göre General William Shephard, George Washington’ın arkadaşıydı ve Shay’in İsyanı’nın bastırılmasında önemli rol oynadı. Heykel 1919’da dikilmişti.

Kılıcın kaybolduğu fark edildikten sonra heykele yeni bir kılıç eklenmişti.

Gaylord, kılıcı çalan kişiyle görüştüğünü ifade etti. İsmi paylaşılmayan kişinin eski bir ordu mensubu olduğu ve kılıcı üniversitede bir arkadaşıyla girdiği iddia sonucu çaldığı belirtildi.

Kılıcın kendilerine iade edildiğini ifade eden Gaylord, eseri müzede sergileyebileceklerini ifade etti.

