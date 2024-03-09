Büyük ikramiyeyi kazandığını bir ay sonra fark etti

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan emekli bir adam, piyango biletini tam bir ay sonra kontrol edince büyük ikramiyeyi kazandığını geç öğrendi.

68 yaşındaki emekli David Schultze, Oregon'daki Game MegaBucks'ta kazanan numaraların açıklanmasından bir ay sonra 263 milyon TL’lik (8,4 milyon dolar) büyük ikramiyeyi talep etti.

24 Ocak’ta açıklanan ikramiyenin sonuçlarını 23 Şubat’ta kontrol eden Schultze, kazancını almak için piyangonun Wilsonville ofisine gelmeden önce hafta sonunu şokta geçirdiğini söyledi.

Şanslı adam, piyango yetkililerine yatırım yapmayı planladığını ve savurganlık yapmayı düşünmediğini söyledi. Yalnızca "büyük ikramiyenin yükseldiğini" gördüğünde oynadığını ekledi.

Kurallara göre Oregon sakinlerinin piyango ödülünü almak için bir yıla kadar süreleri var. Yani ödülünü nakde çevirmek için bir aydan fazla beklemesine rağmen Schultze'nin parasını almak için hala bolca vakti bulunuyordu.

Schultze'nin galibiyetinin ardından Game MegaBucks sıfırlandı ve ikramiye şu anda 78 milyon TL (2,5 milyon dolar) seviyesinde bulunuyor.

