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Bu IPhone bir servet

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Rolex saate sahip iPhone modelinin fiyatı dudak uçuklattı: Tam tam 117 bin 249 pound (2,5 milyon TL)

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Bu IPhone bir servet

ABD’de 1099 dolar ila 1599 dolar arasında fiyatlandırılan iPhone 14 Pro Max’in süper lüks modelinin fiyatı ise tam 117 bin 249 pound olarak açıklandı.
Dünyanın en pahalı telefonlarından birini yeniden yorumlayan Cavier, iPhone 14 Pro Max’in arkasına Rolex saat yerleştirdi. Rolex Cosmograph Dayton saate sahip ve elmaslarla süslü süper lüks iPhone 14 Pro Max bu hafta tanıtıldı.
Üzerinde Rolex saat bulunan iPhone’un fiyatı 117 bin 249 pound olarak açıklandı.
Firma yetkilileri tasarımı ‘eşsiz’ olarak nitelendirirken, şimdiden sipariş almaya başladıklarını duyurdu.
Cavier, daha önce de 80 milyon yıllık olduğu sanılan bir dinozor dişi ile süslenmiş bir iPhone kılıfı, 18 ayar altın AirPods kılıfı piyasaya sürmüş, bu lüks ürünler fiyatları ile uzun süre konuşulmuştu.
 
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