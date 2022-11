Bu ev mahkeme kararıyla 'hayaletli' ilan edildi

ABD’nin mahkeme kararıyla "hayaletli" ilan edilen ilk evi son olarak geçen sene binlerce dolara alıcı buldu. Bu evin hikayesiyse epey tuhaf



New York'un Nyack bölgesinde 1890'da inşa edilen ev, 1967'de George ve Helen Ackley çiftine satıldı. Maryland'den New York'a taşınan ikili bu evi restore ederek 4 çocuğunu büyütmeye karar verdi. Ancak Ackley ailesi, evde geçirdikleri 20 yıl boyunca başlarından sıradışı olaylar geçtiğini öne sürdü.

Bunlar arasında gizemli ayak ve konuşma sesleri, kapılarla pençelerin açılması ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı dönemine ait kıyafetler giyen ruhların ziyareti var. Reader's Digest adlı aile dergisinde 1977'de yayımlanan bir haberde anne Ackley, "hayaletlerin" kızını her gün yatağını sallayarak uyandırdığını iddia etti.

Evi 1990'da satmaya karar veren Ackleyler, başka bir bölgeden gelen Jeffrey ve Patrice Stambovsky'le anlaştı. Stambosvky ailesi anlaşma karşılığında 32 bin 500 dolar depozito verdi. Ancak Ackley çifti, evde yaşandığını iddia ettikleri doğaüstü olaylardan Stambovksylere bahsetmedi.

İkili evin "hayaletli" olduğunu öğrendiğinde anlaşmadan caydı. Ancak Ackeyler, depozitoyu vermeyi kabul etmeyince konu mahkemeye taşındı.

New York Yüksek Mahkemesi 1991'de görülen duruşmada Stambovsky ailesini haklı buldu. Evin resmen "hayaletli" olduğuna hükmeden mahkeme, Ackley ailesinin mülkte yaşadıkları olayları potansiyel alıcılara açıklamak zorunda olduğuna karar verdi.

Mahkeme kararında, "sıradışı gerçeklerin, Nyack'te yaşananlardan haberi olması beklenmeyen alıcıya yardım edilmesi gerektiğini gösterdiği" belirtildi.

"Kanuna göre ev perili" ifadesini kullanan mahkeme, ünlü film Hayalet Avcıları'nın şarkısına (Ghostbusters) gönderme yaptı.

Kararda davacının, paranormal fenomenin keşfiyle ilgili "kimi arayacağı" sorurusunun doğduğu belirtildi. Hayalet Avcılarının şarkısının adı Who You Gonna' Call? (Kimi Arayacaksın?).

Bununla birlikte Helen ve George Ackley'in kızı Cynthia Ackley Kavanagh da evde sıradışı olayların yaşandığını söylüyor. 70 yaşındaki kadın, geçen hafta yaptığı açıklamada "hayaletlerden" hediyeler aldığını iddia etti.

"Hayaletli" ev, 2008 yapımı Kesinlikle, Belki'nin (Definitely, Maybe) yönetmeni Adam Brooks'a satıldı. Başarılı yönetmen, 20 yıl yaşadıktan sonra evi popçu Ingrid Michaelson'a 1 milyon 725 bin dolara sattı. Brooks, geçirdiği süre boyunca evde hiç paranormal olay yaşamadığını belirtti.

Evde üç yıl geçiren Michaelson ise evin büyüleyici olduğunu belirtse de "Ürkütücü değil" dedi. Evi 2015'te satın alıp Mart 2021'de satan şarkıcı Matisyahu da evde sıradışı bir durum olmadığını ifade etti.