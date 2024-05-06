Brezilya felaketi yaşıyor

Brezilya'da meydana gelen sel felaketinde 55 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi kayıp, 70 bine yakın kişi ise evsiz kaldı

Brezilya’nın güneyinde sağanak yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yetkililer, birkaç gündür devam eden selde 55 kişinin hayatını kaybettiğini 76 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Brezilya ordusu, selden etkilenenlere yardım için havadan ve karadan faaliyetlerini sürdürüyor.Brezilya Sivil Savunma’dan yapılan açıklamada, eyalet genelindeki 13 bin 300 kişinin sığınağa alındığı, 69 bin 200 kişinin ise evsiz kaldığı belirtildi. Sel ve toprak kaymalarının 510 binden fazla kişinin hayatını olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.Brezilya Savunma Bakanlığı, eyalet genelinde 7 binden fazla kara aracı, 2 bin 340 bot ve 402 hava aracının arama kurtarma çalışmalarında sivil halka destek sağladığını belirtti. Ordu tarafından yayınlanan görüntülerde, evlerinin çatısında mahsur kalan ailelerin ve çocukların helikopterle kurtarıldığı anlar yer aldı.