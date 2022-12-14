BM gerildi: Kadın haklarını İran'a mı soracağız!

İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında İrşad Devriyeleri tarafından gözaltındayken öldürülmesi ardından başlayan protestoların uluslararası yansımaları devam ediyor. İran'ın BM'nin kadın haklarına yönelik çalışan organlarından çıkarılacağı oylama bugün başlayacak.

İran'ın kadın ve kız çocuklarına yönelik uyguladığı politikaları, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad Devriyeleri tarafından gözaltına alınması ve gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybetmesiyle tekrar dünya gündemine oturmuştu.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan diplomatlar, İran'ın kadın ve kız çocuklarının haklarına aykırı politikaları nedeniyle bugün Birleşmiş Milletler (BM) kadın komisyonundan çıkarılacağını, ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından talep edilen oylama esnasında bazı ülkelerin çekimser kalmasının beklendiğini söyledi.

54 üyeden oluşan BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC), "İran İslam Cumhuriyeti'nin 2022-2026 döneminin geri kalanı için Kadının Statüsü Komisyonu'ndan derhal çıkarılmasını" öngören ABD tarafından hazırlanan bir kararı bugün oylayacak.

Ajansın haberinde öte yandan, 45 üyeden oluşan ve her yılın Mart ayında bir araya gelerek cinsiyet eşitliği üzerinde çalışmalar yürüten Kadın Statüsü Komisyonu'nda İran'ın çıkarılmasına yönelik seslerin yükseldiği de ifade edildi.

İran, diğer 17 ülke ve Filistinliler'in pazartesi günü ECOSOC'a gönderdikleri bir mektupta oylamanın "farklı kültür ve geleneklere sahip diğer üye devletlerin bu tür Komisyonların faaliyetlerine katkıda bulunmalarını engelleyecek istenmeyen bir emsal oluşturacağı" ifade edildi.

Sözkonusu mektup, üyelere ABD karşıtı oy kullanmaları yönünde çağrı mesajı da içeriyor.

Mektubu imzalayanlardan sadece beşinin şu anda ECOSOC üyesi olduğu ve bugünkü oylamada oy kullanabileceği de belirtiliyor.

Mahsa Amini gösterileri

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra gördüğü şiddet sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

Gösterilerle ilgili idamlar

Gösteriler devam ederken 11 kişi hakkında idam cezası kararı alınmış bu cezalardan ikisi infaz edilmişti. İran'daki gösterilerle ilgili ilk olarak 23 yaşındaki Muhsin Şikari adlı göstericinin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti. Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içi ve dışından tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM), 9 Aralık'ta, Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.

Şikari'nin idamının yarattığı infial yaratırken Meşhed kentinde "2 milis gücünü (Besic) öldürme ve 4 kişiyi yaralama" suçlamasıyla idama mahkum edilen Mecid Rıza Rahneverd'in cezası da infaz edilmişti.